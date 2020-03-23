نشرت المطربة السورية، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأبنائها، وهم يغنون أغنيتها "بكرة أحلى". وكتبت أصالة، تعليقًا على مقطع الفيديو: "لنستمتع بولادنا وبالصّيف وبالحياة ويكون فعلاً بكرة أحلى، وحياة الله خلّيكم بالبيت واستمتعوا، كلّنا بدّنا نعيش ولنعيش لازم نلتزم ببيوتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تنشر فيديو لأبنائها يغنون "بكرة أحلى": لنستمتع بالحياة ونلزم بيوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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