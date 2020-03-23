كاد كورونا أن يفرقهما وجمعهما الحجر الصحي.. قصة زواج إدريس ألبا وسابرينا دور

ملامح بدى عليها الحسرة، حزن خيم على عيونها، لا تدري ماذا تفعل، فزوجها وحبييها يعلن إصابته بفيروس خطير قد يؤدي بحياته، لتقرر الضرب بالتحذيرات الطبية عرض الحائط، وملاحقته بالمرض عن عمد، بعدما رفضت تركه أو الابتعاد عنه بفترة الحجر الصحي، لتصاب هي الأخيرة بالفيروس، تشاركه مرضه وآلامه.

هكذا ظهرت عارضة الأزياء سابرينا دور، رفقة لزوجها الممثل العالمي، إدريس ألبا صاحب لقب الرجل الأكثر جاذبية للنساء، عندما أعلن مؤخرا عبر حسابه على "تويتر" إصابته بفيروس كورونا، لتفاجئ "سابرينا" متابعيها، أمس، بإصابتها هي الأخرى كي تلحق بزوجها، التي اختارت تقبل العدوى منه.

قصة الحب التي تكللت بثني الفنان العالمي على ركبتيه طالبا الزواج منها، رغم فارق العمر بينهما، وحفل زفاف استمر لأيام بدولة المغرب، بات يهددها الفيروس المتفشي، ويعزلها الحجر الصحي.

زيجتان سابقتان للفنان كُللا بأطفال، لم يستمر فيهما ليعلن عن حبه أخيرا، لعارضة الأزياء الشهيرة.

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لقطات ومواقف عدة جمعتهما على السجادة الحمراء في العديد من المحافل الفنية العالمية، ليلفتا الأنظار إليهما بسبب ظهورهما سويا بين الحين والآخر، ليقرر النجم العالمي، البالغ من العمر 45 عاما، الإفصاح عن حبه أخيرا، لـ سابرينا.

داخل "سينما Rio" بشرق لندن، وقبل عرض فيلمه "Yardie"، في فبراير 2018، وقف "ألبا" أمام الجميع، يجلس على ركبتيه، طالبا الزواج منها، مقدما لها خاتم الزواج، ليقابل الحضور الأمر بتصفيق حاد، ليحتضنها أمامهم جميعا.

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ثلاثة أيام هي مدة احتفال النجم العالمي، وعارضة الأزياء بزفافهما العام الماضي، داخل دولة المغرب.

‏ببدلة سوداء أنيقة، زينتها بعض الورود الطبيعية أطل صاحب لقب الأكثر جاذبية للنساء، في حين تألقت الأخيرة بفستانها الأبيض الأنيق مع تسريحة انسيابية مميزة باتت كالأميرات، ليتداول الرواد ووسائل الإعلام صور زفافهما على نحو كبير.

لم تمر أشهر قليلة على الزيجة، إلا واقتحمها فيروس كورونا ليصيبهما ويبقيا سويا بالحجر، تحت وطأة العلاج.

يذكر أن تلك الزيجة، هي الثالثة للممثل العالمى إدريس ألبا، حيث تزوج من هان نورجارد ولديه ابنة تدعى إيسان، أما الزيجة الأخرى فكانت لسونيا نيكول، ولديه ابن يدعى نايانا جارث.