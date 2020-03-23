"الكلور وأطعمة لتقوية المناعة".. وسائل الأمهات في المنازل للوقاية من كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا التزم الكثير الجلوس في المنازل، لا تقبيل ولا زيارات ولا هدايا، بل وتقع على السيدات المسؤولية الأكبر في تعقيم المنزل وتحضير الطعام الصحي الذي يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على أفراد الأسرة من الأمراض المختلفة.

"نجوى": تعقيم أفراد العائلة من أهم وسائل الوقاية

"لكل شيخ طريقة"، تحرص كل أم على اختيار الطريقة التي تجدها مناسبة في الحفاظ على صحة أبنائها من كورونا، في البداية تقول نجوى سالم، طبيبة، إنها حرصت على التزام الجلوس بالمنزل، بصحبة أبنائها ولكن بحكم طبيعة عمل زوجها لم يتمكن من الجلوس بالمنزل: "عملت نظام تعقيم للناس اللي بضطر تخرج بره البيت ومفيش حد بيدخل الشقة إلا بعد تعقيمه بالكحل" وفق حديثها لـ"هُن".

"سميرة" الأطعمة أول طرق الوقاية من كورونا

"السلاطة والأطعمة التى تقوى المناعة والغنية بفيتامين د" من الأطعمة التى تعتاد سميرة أحمد، ربة منزل، على تحضيرها لأولادها لزيادة مناعة أطفالها: "غير الأكل كل يوم بنظف البيت بالكلور والمياه علشان أضمن نظافة البيت"، مضيفة أنها حرصت بصحبة جميع أفراد أسرتها التزام الجلوس بالمنزل.

"منى": ورقة التعليمات بالمنزل طريقة مختلفة للتخلص من كورونا

لم تختلف وسيلة منى طارق، تعمل بمجال المبيعات، في مواجهة كورونا، "محتاجين علشان نتخلص من الفيروس اللعين نسمع التعليمات التى وضعتها الدولة للتخلص من الفيروس اللعين"، متابعة: "وضعت ورقة بالتعليمات اللى لازم كل أفراد البيت يتبعوها منها الحرص على غسل اليدين بعد لمس أي أسطح بالمنزل"، وتحرص "منى" على تنظيف المنزل كل صباح بالمنظفات للحفاظ على نظافته من الفيروسات المنتشرة.