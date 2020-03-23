طريقة عمل جلاش بالكمبوت في المنزل

تبحث العديد من ربات المنازل على طريقة تحضير جلاش بالكمبوت، في المنزل، لكونه من أشهر الحلوى، التي تحظى بشعبية كبيرة، لمختلف الفئات العمرية، بسبب مذاقه المميز.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج طهي على قناة "سي بي سي سفرة"، طريقة سهلة واقتصادية وسريعة لعمل جلاش الكمبوت في المنزل.

مقادير جلاش بالكمبوت

- لفة جلاش.

- سكر بودرة.

- زبدة.

- جوز هند.

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- كمبوت.

طريقة تحضير جلاش بالكمبوت

- فرد طبقة الجلاش داخل صينية.

- وضع جوز الهند والكمبوت والسكر البودرة.

- دهن الطبقة العلوية بالزبدة، ثم تلف لتحميرها في الزيت.

- رش سكر بودرة عليها بعد التحمير.