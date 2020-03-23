قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل فطيرة الدجاج، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع المعجنات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل فطيرة الدجاج للعجينة ربع كوب زيت 1 ملعقة كبيرة خميرة سكر ملح ماء للعجن 3 ملعقة كبيرة لبن بودرة للحشوة صدور دجاج ساور كريم جبنة بارميزان جبنة موتزاريلا جبنة جودة Advertisements فلفل ألوان بصل أخضر زبدة لبن بيض ملح وفلفل بهارات طريقة عمل فطيرة الدجاج في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم يضاف الزيت ورشة ملح ورشة سكر. يضاف اللبن البودرة. يضاف ماء للعجن حسب الحاجة وتعجن جيدًا. توضع العجينة في الصينية. للحشوة يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الفلفل الألوان. يشوحوا جيدا ويتبلوا بالملح والفلفل والبهارات. يضافوا على العجينة. يخلط اللبن على الكريمة مع البيض والساور كريم. يضاف الخليط على الحشو ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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