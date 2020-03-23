الامارات | أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتها بالكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابتها بالكورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للحجر الصحي بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية. وقال المتحدث شتيفن زايبرت، إن تحديد إن كانت المستشارة مصابة بالفيروس سيستغرق بعض الوقت.
وصرح زايبرت أن ميركل أكدت في تصريحات صحفية مساء الأحد أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.
وقال زايبرت في بيان إن "المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (...) وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل".
وزار الطبيب ميركل الجمعة لإعطائها اللقاح الخاص بالبكتيريا الرئوية المكورة. وأفاد زايبرت أن تحديد إن كانت المستشارة نفسها مصابة بالفيروس سيستغرق بعض الوقت نظرا إلى أن نتيجة "الاختبار لن تكون حاسمة بعد" في هذه المرحلة.
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