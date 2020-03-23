جوازة في السريع.. قصة 17 يوم زواج بين نجوى فؤاد وأحمد رمزي في ذكراه

"حكايتي مع رمزي بدأت بأحاديث بسيطة، كان يقولي إنه بيبحث عن زوجة له، وكنت في الوقت ده صغيرة جدا، وفي بداية مشواري الفني"، هكذا تحدثت الفنانة نجوى فؤاد عن علاقتها بالفنان الراحل أحمد رمزي، الذي يتزامن اليوم 23 مارس، ذكرى ميلاده.

ويقدم "هن" قصة زواج الفنان أحمد رمزي والفنانة نجوى فؤاد، خلال السطور التالية.

"نعم تزوجت أحمد رمزى 17 يوما.. وأكثر ما كان يميزه صدقه في كل الأشياء، أرسل لي مع كمال الملاح رسالة سألني فيها عن قبولي لزواجي منه في ظل الظروف التي يمر بها، عقب انفصاله عن زوجته باكينام".

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استكملت الفنانة سرد قصتها مع الفنان الراحل، وفقا لحديث قديم لها بإحدى المجلات، "وافقت على الزواج منه وكتبنا الكتاب، خلال عام 1963، ثم سافرت إلى نيويورك للعمل هناك".

لم تكتب لهذه الزيجة الاستمرار، فبعد حوالي 17 يوما، كان الانفصال هو الحل، "ذهبنا لعقد القران في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وقضيا سهرة ليلية في الأوبرج، ثم جاء لنجوى عرض سفر لافتتاح إحدى الشركات في أمريكا، فقالت لرمزي إن هناك فترة 3 أشهر للتجهيز لحفل الزفاف، فتستطيع السفر وعند عودتها وجدته تصالح مع زوجته الدرملي، فقالت له: "يا أحمد إنت رجعت لأسرتك فاخد بالك من بيتك وماتغلطش الغلطة دي تاني خلينا أصحاب وزمايل"، وأوضحت أن "رمزي فضل يتكلم عليا بشكل كويس حتى وفاته".