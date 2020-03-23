التعليم في زمن كورونا.. 5 نصائح تساعدك للمذاكرة مع ابنك في المنزل

مع قرار تعليق الدراسة واستبدال امتحانات مراحل النقل بالمشاريع البحثية، والتزام الطلاب منازلهم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، توجد الحلول البديلة لاستكمال مناهجهم الدراسية ومذاكرتها، وتتولى بعض الأمهات مسؤولية مذاكرة الدروس مع أبنائها.

وعرضت "سكاي نيوز" 5 نصائح تساعد الأمهات على المذاكرة مع أولادهم بشكل سهل، وذلك من خلال توم روز وجاك بانيت، وهما معلمان يديران نشاطا تجاريا يساعد الأطفال على التعلم.

حدد الأولويات

يجب أن تدرك الأمهات بأنهن غير محترفات، لذلك يجب من البداية تحديد الأولويات والتركيز على المواد الدراسية التي يجب دراستها مثل الرياضيات.

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ابني مدرسة في منزلك

يمكن للأمهات بناء مدرسة منزلية ووضع اسم لها أيضًا، واختيار طرق التدريس فيها سواء كان عبر السبورة أو الأجهزة اللوحية، وإشراك أبنائهن في اختيار المواد التي يرغبون في دراستها.

اصنعي روتين

أثبتت التجربة أن الأطفال والبالغين يتفاعلون بشكل جيد مع البنية الروتينية، خاصة في فترة الصباح، بذلك يمكن وضع جدول للحصص، وارتداء زي معين، والبدء في ساعة محددة، وتخصيص إحدى غرف البيت للتدريس، وبهذه الطريقة يمكن للأطفال ربط هذه المساحة بتعلمهم في المقام الأول.

كوني معلمًا نموذجيًا

ضعي نفسك مكان طفلك وتخيلي أنه ينظر إليك كمعلم لا كأم، فهذا يعطي عملية التعليم من المنزل نوعا من الجدية، ويساعد أطفالك على اتخاذ قرارات بشكل أفضل، وتأكد أن الفصل المنزلي يمنح أطفالك فرصة أكبر لتبادل الأدوار والفهم والسيطرة مقارنة مع الفصل المدرسي الذي يكون مكتظا غالبًا.

امنحهم فسحة

امنحي طفلك فسحة يومية مرة أو مرتين، من أجل تناول بعض الفواكة والخضراوات في مكان محدد بالمنزل، وعليكِ أيضًا أن تخصص لهم حصة للتمارين الرياضية.