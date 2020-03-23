طريقة المكرونة الوايت صوص بالدجاج

تعتبر المكرونة الوايت صوص بالدجاج من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل المكرونة وايت صوص بالدجاج، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير المكرونة وايت صوص بالدجاج كيس مكرونة اسباجتي لبن جبنه موزاريلا مبشورة كريمة لباني فراخ لو عايزها بالفراخ مرقة زبدة أو زيت Advertisements ثوم مهروس دقيق فلفل ألوان لو عايز بهارات بقى فلفل أسود وملح طريقة تحضير المكرونة وايت صوص بالدجاج - يتم سلق المكرونة الأول ووضع فلفل أسود والملح وتقلبهم. - وفي طاسة بتجيب الزيت ويقدح على النار . - نضع الثوم عليه والفراخ تكون مقطعها صغيرة خالص مكعبات كدة وتتشوح لحد لما يكون لونها دهبي واخدة لون. - يتم وضع الدقيق على الفراخ وتقلبها وتنزل باللبن معاها، وبعد كدة نحط الكريمه والمرقة. - واخيرا يتم تقيطع الفلفل وتركهم على النار ثم نضع عليهم المكرونة وبالشفا.

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