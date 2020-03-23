رغم التحذير منها.. 4 فوائد صحية لتناول الشيكولاتة

سمعة سيئة في عالم التغذية، وصمت بها الشوكولاتة، لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، في ظل عدم معرفة فوائد الصحية على مختلف فالفئات العمرية.

ونشر الموقع العلمي "medical news today" فوائد يحصل عليها الإنسان بعد تناول الشيكولاتة، وهي:

1- تحسين الذاكرة وانخفاض احتمالية الإصابة بالزهايمر لكبار السن بعد شرب كوبين من الشوكولاتة يوميا، لأنها تساعد في تدفق الدم لمناطق مختلفة في المخ.

2- الحفاظ على صحة جيدة للأوعية الدموية نتيجة خفض مستويات الكولستيرول في الجسم.

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3- قلة نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية بنسبة 22 % للذين يأكلون الشوكلاتة مقارنة بغيرهم، وتلك نتيجة دراسة علمية أجراها باحثون كنديون على 45 ألف شخص، وأثبتت دراسة آخرى أجريت على 25 ألف شخص أن تناول 100 جراما من الشوكلاتة يوميا يقلل من نسبة التعرض للسكتات بمختلف أنواعها.

4- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33.3%.