إليكي أجمل مكياج سهرات فخم

يفضل دائما أن يكون مكياج السهرات فخما و ناعما وكلاسيكيا ، كونه موضة لا تنتهي وأيضا ستحتفظين بصورك مدى العمر وإنتِ في كامل جمالك وأناقتك ، الا ان مكياج السهرات دائما ما يحتاج للكثير من الإتقان والمواد والعناية لتكوني في أجمل إطلالاتك.

مكياج سهرات فخم وملفت

تميزت الكثير من خبيرات التجميل السعوديات في مكياج السهرات الذي تفاوت ما بين المكياج الفخم والقوي والمكياج الناعم الخاص بالسهرات ومكياج السهرات المميز مثل سارة السبيعي آيات اليحيى و نوره بوعوض و شوق القحطاني وغيرهن الكثير ، و لا شك فيه أن مكياج السهرات بجميع أنواعها يحتاج لأدوات وألوان خاصة متناسبة مع كل سهرة .

أدوات مكياج السهرة

قبل كل شيء وقبل استخدام المكياج يجب أن تكون البشرة في قمة نضارتها ونظافتها حتى يبقى المكياج فيها أطول وقت ممكن وبعد ذلك نقوم برسم ووضع المكياج عن طريق كل أداة خاصة كالفرشاة الإسفنجية التي تسهل وضع كريم الأساس و الفرش المتنوعة لتوزيع ظلال العيون والكنتور و أيضا من المهم جدا اختيار المكياج ذي الجودة العالية حتى يصبح مكياج السهرة خاليا من أي عيوب ويستمر طوال وقت السهرة بشكل أنيق ومثالى.

اللمعة هي الدارجة هذا العام في الصيف ويمكن توزيعها على العين و أعلى الوجنتين والذقن و الجليتر أيضا مثالي لظلال العيون ويمكن استخدام باليت ظلال العيون من lime crime Venus II وظلال العين بيقمنت من Look مع جل ايلاينر اسود من inglot ، ووضع لمسة مثالية من القلم النحاسي داخل العين من Chanel 66.

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ويعتمد مكياج السهرة دائما على الرموش الاصطناعية وهي مطلب أساسي في المكياج إضافة إلى العدسات الملونة لإبراز جمال العين وتوسيعها .

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