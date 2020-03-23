شانيل تطلق مجموعتها الجديدة 2020 لمكياج العيون

أطلقت شانيل مجموعتها الجديدة 2020 لمكياج العيون وشملت ماسكارا بفرشاة مبتكرة وأيلاينر لتحديد العينين بدقة وسهولة بالإضافة إلى باليت رسم الحواجب بدرجات ألوان مختلفة تتماشى مع مختلف الحواجب.

1- ماسكارا Le Volume Stretch De Chanel

تستفيد شانيل CHANEL من الابتكارات لتعزيز الجمال بتقديم ماسكارا Le Volume Stretch De Chanelن التي كشفت من خلالها عن فرشاة جديدة مبتكرو تزيد من طول رموشكِ بشكل ملحوظ، كما تساعدك على التحكم في مدى كثافتها بكل دقة. كما يمكنك الاستفادة من الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تقدمها شركة ERPRO 3D Factory، وهي شركة ناشئة متخصصة في هذه التكنولوجيا. وبإبداع هذه الفرشاة باتقان وبأسلوب تقني مناسب لمتطلبات شانيل CHANEL، تمكّنت الشركة من ترجمة المفهوم الإبداعي الذي حددته شانيل CHANEL لتلبية الاحتياجات المنتظرة من مزايا جديدة من المكياج. فرشاة ماسكارا Le Volume Stretch De Chanel محمية بأربعة طلبات براءات اختراع.

2- آيلاينر Le Liner De Chanel

يتسم Le Liner De Chanel بتصميم بسيط، وفي أنبوب الآيلاينر لتحديد محيط العينين السائل، قلم برأس ناعم ورقيق للغاية. هذا الرأس المرن، يسمح لكِ بتحديد عينيك بدقة في خطوة واحدة من دون تلطيخ الجفون. وبالتالي، ستحصلين على تأثير كبير فتبدو عينيكِ واسعتين وجذابتين من دون مجهو كبير. تحتوي تركيبته على البوليمر، مستوحى ومشتق من تكنولوجيا اللاتكس، الذي يسهل تثبيته على الرموش في لمح البصر. كما يمنع التلطيخ ويضمن لكِ تأثير مضاد للماء يدوم حتى من الصباح حتى المساء. يتوفّر آيلاينر Le Liner De Chanel في 7 درجات ألوان، تُقسم بين الكلاسيكية والمحدودة الإصدار:

الدرجات الكلاسيكية

512 Noir Profond: أسود داكن

514 Ultra Brun: بني غني

516 Rouge Noir: برقوقي غني

درجات محدودة الإصدار

518 Mauve Métal: بنفسجي فاتح معدني

522 Bronze Doré: برونزي مائل إلى الكاراميل

524 Gris Argent: فضي معدني

526 Bleu Cobalt: كحلي

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3- باليت رسم الحواجب La Palette Sourcils

تجمع لوحة La Palette Sourcils بين تركيبتين وأربعة إكسسوارات لرسم حاجبيك شعرة شعرة بدقة كالمحترفين. وعلى اليسار، تحدد تركيبة شمعية غير لامعة خط الحاجب وتلونه. أما على اليمين، تضفي البودرة نعومة إلي حاجبيك للحصول على نتيجة طبيعية. وتضم العلبة فرشاتين، بالإضافة إلى فرشاة ثالثة حلزونية لأكثر دقة في التحديد. تحتوي أيضًا على ملاقط صغيرة لضبط شكل الحاجب بشكل مثالي. يتوفر منها ثلاثة تناغمات التي تناسب جميع النساء وتمنحهن نتيجة ماكياج طبيعي للغاية:

1- Light الدرجة الفاتحة

2- Medium الدرجة المتوسطة

3- Dark الدرجة الداكنة

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