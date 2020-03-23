إطلالات جريئة بالألوان الحيوية الصاخبة للنجمة العالمية كاتي بيري

"جريئة في إطلالتها" هكذا صنف البعض، إطلالات النجمة العالمية كاتي بيري، التي كثيرًا ما أبهرتنا بإطلالتها الملفتة والتي بالطبع تنال استحسان الكثير، فمنذ أن أعلنت "بيري" عن حملها الأول لاحظنا أن أسلوبها في تنسيق أزياءها لم يتغير من ناحية التفاصيل التي تختارها، كما أن إطلالاتها لم تُغير من استعراضاتها الغنائية.

وتنوعت إطلالاتها بين الفساتين الطويلة والقصيرة بقصَات مختلفة بعضها يظهر بروز بطنها بوضوح، فيما تميزت التصاميم الاخرى كونها واسعة وفضفاضة مثل فستان اخضر نيون قصير ارتدته مؤخرا تميز بتفاصيل الأكمام المنفوخة الدارجة.

ولم تخلو اختياراتها من الألوان الحيوية والصاخبة ودرجات ألوان تشع جاذبية ومرح بين درجات الوردي والفوشي والأخضر والأزرق، حيث تألقت في بعض ستايلاتها بفساتين مزدانة بأنماط وطبعات جريئة مثل الطبعات الحيوانية الملونة وأنماط الاشكال والرموز مثل فستان ساتان قصير مزدان بأشكال بالقلوب.

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