إليكي أجمل قصات جينز رائجة هذا الربيع

صحيح أن الجينز قطعة لا تبطل موضتها، إلّا أنها تأتي بقصّات وأشكال مختلفة، لذا تتبدّل الصيحات من سنة إلى أخرى ومن موسم إلى آخر. ومرجعنا الأول هو الرانواي حيث برزت صيحات موسم ربيع وصيف 2020، بما فيها قصات الجينز المختلفة. ما هي قصات الجينز الرائجة هذا الربيع؟

جينز البوت كات بتصميم فلير

عادت قصة البوت كات Boot Cut للجينز الواسع عند الأرجل (أي بتصميم فلير Flare)، المستوحى من أسلوب السبعينات إلى الواجهة خلال عروض أزياء ربيع وصيف 2020، خصوصاً في مجموعة Celine ،Marc Jacobs وGucci.

لكل عاشقات الأسلوب الفانكي العصري، إليك خبر سار: الجينز الممزق ما زال رائجاً هذا الربيع، وأكبر دليل على ذلك هو ظهوره في عروض أزياء Brandon Maxwell وGivenchy.

جينز سكيني بخصر عالي

الجينز الممزّق

يستمرّ الجينز السكيني بخصر عالي هذا الربيع أيضاً. لذا إذا كنتِ من اللواتي يعتمدن الجينز السكيني في معظم إطلالاتك الكاجوال فستكوني مواكبة للموضة من دون بذل مجهود إضافي. من بين العروض التي برزت فيها الجينز السكيني بخصر عالي كان Brandon Maxwell.

جينز بدرزات بارزة

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يحتاج جينزكِ هذا الربيع للقليل من المرح، لذا ظهر الجينز في عرض أزياء ستيلا مكارتني بدرزات وطيات أمامية مما أضاف تأثيراً مميزأ إلى الجينز. إذا كنتِ جريئة أكثر باختياراتكِ، لعلّ قصة الجينز بالدرزات الأمامية ستنال إعجابكِ.

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