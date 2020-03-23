في اليوم العالمي له.. كم عدد أكواب المياه المطلوبة للحفاظ على صحة النساء؟

بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمياه، والتي ركز عليها العالم الفترة الماضية وتحديدا منظمة الصحة العالمية التي حثت على ضرورة تناولها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للموقع الطبي "مايو كلينيك" فإن الجسم يحتاج لعدد أكواب المياه يوميا حتى لا تتمكن منه الفيروسات .

ما مقدار الماء الذي يحتاج إليه الشخص؟

وأشار المرقع الطبي إلى مقدار السوائل التي يحتاج إليها الشخص البالغ متوسط العمر والذي يتمتع بصحة جيدة ويعيش في مناخ معتدل، وفقا للأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب إلى أن التناول اليومي الملائم للسوائل يتمثَّل فيما يلي:

Advertisements

نحو 15.5 كوبًا (3.7 لترات) من السوائل للرجال

نحو 11.5 كوبًا (2.7 من اللترات) من السوائل للنساء

وتشمل هذه التوصيات السوائل من الماء وغير ذلك من المشروبات والأطعمة، نحو 20 بالمئة من مقدار السوائل اليومي يحصل عليه الإنسان عادةً من الطعام والباقي من المشروبات.

كما يتساءل الموقع الطبي عن النصيحة بشرب 8 أكواب يوميا؟، وهو ما يوضحهةبأن معظم الأصحاء يمكنهم البقاء رطبين عن طريق شرب الماء والسوائل الأخرى كلما شعروا بالعطش وبالنسبة لبعض الناس، أقل من ثماني أكواب يوميا قد يكون كافيا ولكن البعض الآخر قد يحتاج أكثر.