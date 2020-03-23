قد تحتاج السيدات لأطعمة جديدة في ظل حالة العزل الذاتي داخل المنازل بسبب كورونا، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير طعمية الجمبري. مقادير طعمية الجمبري نصف كيلو جمبري مقشر بقدونس 2 بيضة بصلة كبيرة مفرومة ناعمة بهارات ملح Advertisements فلفل كمون ملعقتا دقيق زيت للقلي طريقة تحضير طعمية الجمبري قطّعي البقدونس وضعيه على الجمبري المغسول. افرمي البصل والدقيق ثمّ البهارات بكمية متناسبة (حسب الرغبة)، وضيفي البيضتين. شكّلي العجينة على شكل كرات أشبه بالطعمية ثم اقليها جيّداً بالزيت.

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