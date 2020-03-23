بسبب كورونا.. فيفي عبده تتحدى نادية الجندي وإلهام شاهين في "الخير"

بحجاب منقوش، بألوان فاتحة، أعلنت الفنانة والراقصة فيفي عبده عن قبولها تحدي الخير، التي دعتها له الفنانتان غادة عبدالرازق، وهند صبري.

وظهرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في مقطع فيديو تعلن من خلاله تكفلها بـ100 أسرة محتاجة، عقب قرار منع التجمعات لتفادي أزمة فيروس كورونا، قائلة: "قبلت تحدي الخير لأهل الخير".

وتابعت أنها تدعو بعض النجوم لمشاركتها التحدي، قائلة: "بتحدى يسرا، إلهام شاهين، أحمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم ونادية الجندي ونبيلة عبيد".

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وكان العديد من الفنانين قرروا توعية متابعيهم بضرورة التزام المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، والتعهد بتكفل بعض الأسر المحتاجة.