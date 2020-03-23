خطوات تعقيم واستخدام أدوات التجميل لتفادي كورونا

بات التعامل مع الأشياء والمقتنيات واحدة من الأمور الأكثر خطورة، خلال وقتنا الحالي، خوفا من أن تكون حاملة لفيروس كورونا، المتفشي بدول العالم.
وعلى الرغم من توقف خبراء بعض خبراء التجميل عن العمل، إلا أن البعض قد تدفعهن الظروف لتجميل الفتيات، الأمر الذي يتطلب حماية فائقة بأدوات التجميل حتى لا يصاب أحد من خلالها.
ومن جانبها، قدمت خبيرة التجميل، كريز عماد، بعض النصائح ل"هن" لحماية وتعقيم أدوات التجميل، والتي جاءت على النحو التالي:
غسل الفرش جيدا وتجفيفها، ومن ثم غمسها في كحول طبي خاص بها، للحفاظ على شعيرات الفرش
تعقيم كافة الأدوات عقب استعمالها لشخص واحد، وقبل استخدامها مرة أخرى.
عند استخدام "باليت ايشادو العيون" يفضل تجريح الطبقة الأولى من اللون، ثم استخدامها، في كل مرة.
لابد من رش الأسطح جيدا التي تبقى عليها أدوات المكياج.
ارتداء الكمامات والقفازات لخبيرة التجميل، والعروس.
استخدام فرش خارجية سيلكون للاستخدام الواحد، عند تطبيق احمر الشفاة أو الماسكارا.
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