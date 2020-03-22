نعومة اليدين من الكحول وطرق تنظيف الخضار.. أسئلة أجاب عنها هاني الناظر للوقاية من كورونا

تعليمات وتحذيرات كثيرة يتلقاها الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي بث مباشر مع "الوطن" أجاب الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على أسئلة الكثير حول طرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

ويقدم "الوطن" أبرز الأسئلة التي أجاب عنها الدكتور هاني الناظر:

متى يجب استخدام الكمامة؟

أوضح الدكتور هاني الناظر، أن استخدام الكمامة الوقائية يكون عند الاختلاط بالمرضى في المستشفيات، أو عند التواجد في الأماكن المزدحمة.

وحذر "الناظر" من ارتداء الكمامة في المنزل أو في الهواء الطلق، لأنه يجب تعرض الإنسان لأشعة الشمس التي تقتل الفيروسات، كما أوضح أن الكمامة تستخدم لمرة واحدة فقط.

هل يمكن ارتداء قفاز اليد في المنزل أيضًا منعًا لملامسة الأشياء؟

أوضح "الناظر" أن ارتداء قفاز اليد لا يجب ارتدائه في المنزل إلا في حالة واحدة فقط، وهو عندما تستخدمه ربة المنزل في التنظيف بالكلور.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية أن ارتداء القفاز يكون عند المخالطة بالأشخاص أو في مكان مزدحم أو في مؤسسات العمل.

كيف يمكن حماية نعومة اليدين من الاستخدام المتزايد للكحول؟

الاستخدام المتزايد للكحول على اليدين يعمل على تجفيفها بشكل سريع، وهي من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات، لذلك نصح "الناظر" بعدم الإفراط في استخدام الكحول، وإذ حدث التهاب لليدين يجب غسلها بالماء لمدة 10 دقائق ومن ثم وضع كريم مضاد للالتهاب.

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وأوضح "الناظر" أنه لا يجب استخدام الكحول في المنزل والاكتفاء بغسل اليدين بالماء والصابون فقط، وإذ كنت تعاني من الحساسية فاحذر استخدام الكحول والاكتفاء بارتداء قفاز اليد.

هل يجب غسل الأيدي بالمياه الساخنة؟

استخدام المياه الدافئة هي الأفضل، ولابد من غسل الأيدي عند العودة إلى المنزل، وقبل تناول الطعام وبعده، ويجب أيضًا غسل صنبور المياه بعد استخدامه لمنع انتقال أي ميكروبات.

كيف يمكن استخدام الكلور لقتل الفيروس؟

استخدام الكلور ليس لوضعه على الأيدي أو البشرة، فأن استخدامه يقتصر على تنظيف الأرضيات والتواليت، كما أنه يجب تخفيفه بالمياه لأنه من المواد السامة.

وحذر "الناظر" من الرش بالكلور لأنه إذ تلامس الأعين يؤدي إلى التهاب شديد.

ما مدى فعالية استخدام الخل في تنظيف الفواكه والخضروات؟

أوضح "الناظر" أنه بعد شراء الخضروات يمكن وضعها في ماء بخل لتنظيفها جيدًا، لكنه حذر من غسل الفواكه بالخل إذ أنه يعمل على إفسادها، فيمكن غسل البرتقال واليوسفي بواسطة الماء والصابون، أما عن تنظيف الموز فيمكن من خلال تنظيفه بالقطن المبلل ومن ثم غسله.

كيف يمكن التعامل مع الأموال تجنبًا لنقل العدوى؟

يمكن ارتداء قفاز اليد عند استخدام الأموال، لذلك نصح "الناظر" كل العاملين في المحلات بضرورة ارتداء قفاز اليد منذ بداية عمله حتى انتهائه.

من ضمنها "تمارين الصباح".. نصائح هاني الناظر لممارسة الرياضة في المنزل

وفي نهاية البث المباشر، شدد "الناظر" على ضرورة ممارسة الرياضة في المنزل لتنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات.

وأوضح "الناظر" أنه يمكن ممارسة التمارين البسيطة داخل غرفتك بالمنزل، في البداية ممارسة تمرين "امشي في مكانك" لمدة 5 دقائق، ثم تمرين "أجري في مكانك" لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك ممارسة تمارين الصباح التي كنا نفعلها في المدارس أو تقليد التمارين الموجودة على "يوتيوب" لمدة 20 إلى 20 دقيقة.