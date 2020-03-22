"المرأة هي المرأة".. من هي صاحبة صورة "كمامة بلون الفستان"؟

بفستان أنيق بدرجات اللون الارجواني، وكمامة بنفس لون الفستان وقفازات سوداء، ظهرات رئيسة كرواتيا، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، اليوم، بأحدث ظهور لها، خلال حفل تنصيب مجلس وزراء سلوفاكيا في قصر الرئاسة في براتيسلافا.

وبات الرواد يتداولون صورتها على منصات السوشيال ميديا، بعنوان "المرأة هي المرأة"، مشيرين لاختيارها لون الكمامة وفقا للون فستانها.

كوليندا جرابار، التي تخطف الأنظار بين الحين والآخر، وبات اسمها وصورها، الأشهر على منصات السوشيال ميديا، منذ فاعليات كأس العالم النسخة الماضية، بسبب ظهورها بالمدرجات بتيشيرت منتخب بلادها، وعناقها للاعبين.

ونعرض لكم بعض الحقائق عن الحياة الشخصية، والمواقف المؤثرة لـ كوليندا جرابار كيتاروفيتش:

معلومات عن رئيسة كرواتيا

- وُلدت في 29 أبريل عام 1968، في رييكا، كرواتيا، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.

- كانت عائلتها تملك متجر جزار ومزرعة.

- كانت طالبة متفوقة، وتم اختيارها لبرنامج تبادل الطلاب، المختص بالمتسابقات، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

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- تجيد اللغات الكرواتية، الإنجليزية، الإسبانية، البرتغالية.

- حصلت على منصب الأمين العام المساعد لشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي عام 2011، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

- تزوجت جرابار كيتاروفيتش عام 1996، وهو من أشهر أبطال التزلج في كرواتيا، ولديها طفلان يتحدثان الكرواتية، الإنجليزية، الإسبانية، والبرتغالية بطلاقة.

- ترشحت لتولي رئاسة الجمهورية في بلادها، وفازت لتصبح الرئيس الرابع في تاريخ كرواتيا، وأول سيدة تفوز بالمنصب.

مواقف مميزة لرئيسة كرواتيا

تفضل عمل الأشياء المنزلية بنفسها، حيث ظهرت من قبل وهي تقوم بطلاء شقتها بـ يدها، بدون الاستعانة بأحد وعدم لجوئها لطلب عامل.

كانت تحرص على حضور مباريات منتخب بلادها في كأس العالم 2018.

وظهرت "غرابار" داخل المدرجات خلال كأس العالم من قبل وهي تحتضن اللاعب الكرواتي السابق دافور سوكير، نجم مونديال 1998، الذي حصلت فيه كرواتيا على المركز الثالث.

خلال مباراة فريقها أمام المنتخب الفرنسي، احتفلت "جرابار" رقصًا بمنتخبها عند تسجيل هدفي التعادل، أمام المُنتخب الفرنسي، وظلت تُشجع بحماس، لتشجيع اللاعيبه، مُطالبة بالمزيد.

عقب خسارة بلادها الكأس، ظهرت "جرابار" وهي تبكي عقب الهزيمة، ثم نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للمنتخب الكرواتي، وعلقت عليها قائلة:" قاتلتم كالأسود وصنعتم التاريخ.. نحن فخورون بكم".

لفتت رئيسة كرواتيا الأنظار حولها خلال تسليم الجوائز ورفع كأس العالم ، بعدما قامت باحتضان وتقبيل جميع لاعبي المُنتخب الكرواتي والفرنسي، ولم يتوقف الأمر على اللاعبين فقط، بل امتد للحكام أيضًا.