عقب لقائها بالسيسي.. والدة شهيد الصاعقة لـ"هن": حلمت إني شايلة سلاحه ولابسة البيادة

دموعها انهمرت بشدة بمجرد ذكر اسمه، تتحدث عنه بفخر واشتياق، متذكرة بطولة نجلها الشهيد عمر شعبان قطرب، بطل الصاعقة المصرية برفح، خلال حربه على الإرهاب، أثناء حديثها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بعدد من السيدات، للاحتفال بعيد المرأة المصرية.

والدة الشهيد: تلقيت دعوة رسمية قبل الاحتفال بيوم واحد

"مكنتش عارفة إني هقابل الريس".. بتلك الكلمات تبدأ أمينة فتحي أبو عرب، والدة الشهيد عمر شعبان قطرب، حديثها لـ"هن"، معربة عن سعادتها بتقدير الدولة لها، ودعوتها بحضور تلك الفعالية، التي شملت تواجد عدد محدود من المصريات، لافتة إلى أنه تلقت الدعوة رسميا بالأمس.

الكلمات التي تحدث بها عن نجلها، وإخلاصه لوطن، ورغبتها في تقديم شقيقه وحفيدها فداء لتراب الوطن، لم تعده مسبقا، "كل حاجة قولتها طلعت من قلبي، وبتلقائية والله"، وسط سعادتها بكلمة الرئيس، وتقديره لها ولدور نجلها الوطني.

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أمينة أبو عرب: عرفت أن ابني استشهد قبل ما يقولولي

الحديث عن "شعبان"، جعلها تتذكر الرؤية التي حلمت بها عقب أسبوع من استشهاده، لترى نفسها مرتدية البيادة وملابس جيش نجلها، حاملة سلاحه، لتستيقظ راضية بقضاء الله، رغم أنها لم تفهم تفسير ما رأته خلال نومها، "بس حسيت إنها حاجة حلوة وعظيمة"، خاصة أن نجلها تميز بشجاعته في الجيش، وعدله مع العساكر، والتزامه الديني والأخلاقي، فضلا عن تصدقه بجزء من مرتبه لصالح الأيتام والأرامل، "ومن كتر حبي فيه، حسيت أنه مات قبل ما يقولولي بـ5 ساعات، لقيت لساني بيقول فجأة الله يرحمك يا عمر وأنا بصلي العصر"، مؤكدة على إيمانها بأنه سبقها للجنة، تقديرا له على حبه لمصر.

كلمة والدة الشهيد عمر شعبان قطرب

بكت أمينة فتحي هلال أبو عرب، والدة الشهيد عمر شعبان قطرب، بطل الصاعقة المصرية، الذي استشهد برفح شمال سيناء، على الهواء، خلال حضورها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدد من سيدات مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.

وقالت والدة الشهيد: "يوم الجمعة كلمني مرتين، قالي ادعيلي يا حاجة، أنا فداء مصر، وابني الكبير 27 سنة، يتمنى يروح مكان أخوه، ولو أسبوع أو أسبوعين والله، وبحلف بصدق لو انتو طالبينه، أنا بقدمه يا سيادة الرئيس، ده فداء لمصر، وعندي حفيد عنده سنتين، والله لو عشت هقدمه لمصر"، وتابعت: "إحنا مش خايفين من المرض يا ريس، إحنا جامدين أوي، لأننا مصريين وفي ضهر سيادتك".

السيسي يرد على والدة الشهيد

ليرد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا: "أنا بحييكِ يا أم عمر، الست المصرية قدمت الشهداء والمصابين، عشان إحنا كلنا، عمر استشهد عشان الدولة تبقى مستقرة وآمنة، وإحنا مقدرين لكل أم وأسرة، قدمت شهيد أو مصاب".