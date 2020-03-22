بعد تعليق الدراسة.. وسائل لاستغلال طاقة طفلك اليومية في المنزل

بعد تعليق الدراسة بالمدارس، وزيادة عدد ساعات جلوس الطالب بالمنزل، تبحث كل أم عن الوسائل التي تساعد أبنائها على استغلال يومهم وطاقة الطفل في أشياء مفيدة حتى لا يشعرون بالملل، لهذا يجب على الوالدين مساعدة أبنائهم في تخريج الطاقة بشكل جيد، وذلك من خلال طرق تساعدك على تنمية مهارة الطفل وقت الإجازات.

وسائل لاستغلال طاقة طفلك اليومية

أكد الدكتور مجدي حمزة، خبير تربوي، أن من الوسائل التي تساعد على استغلال طاقة الطفل اليومية كما ذكرها أثناء حديثه لـ "هُن".

تمارين رياضية بالمنزل

كل يوم 10 دقائق أو 15 دقيقة تساعد على زيادة نشاط الطفل.

الألعاب السليمة

توجية الأبناء بالألعاب السليمة التي تنمي ذكاء الطفل عقليا ومشاهدة البرامج التي تساعد على تنمية ذكاء الطفل.

تقديم قصص مفيدة للأطفال

منها قصص الأنبياء والقصص التاريخية وغيرها أو القصص البسيطة حسب المرحلة العمرية.

الرسم

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يعمل الرسم على تنمية خيال الطفل ويقوي حسه الفني والإبداعي، ويساعد الوالدان على التعرف على رغبات الطفل وحالته النفسية التي لا يستطيع التعبير عنها بالكلام، كما أنها تحد من الانطوائية عند الأطفال.

القراءة

تساعد القراءة على تنمية خيال الطفل، كما تنمي مهارات الطفل اللغوية، وتغرس فيه قيم ومبادىء أخلاقية.

تعلم الموسيقى

يساعد تعلم الموسيقى على تنمية الذكاء لدى الأطفال، حيث ترفع معدل الذكاء وتحسن الذاكرة والاستيعاب لدى الطفل، وهو ما يساعده على التحصيل الدراسي.

تعليم الطفل المشاركة

تشتكي بعض الأمهات من سمة الأنانية لدى بعض الأطفال لذلك احرصى على مشاركة طفلك في بعض الأعمال اليومية البسيطة مثل الطبخ، حيث يعلم ابنك ضرورة المساعدة في الأعمال المنزلية.

زيادة الجانب الروحاني

على الآباء زيادة الجانب الروحاني عند الأطفال وحثهم على الصلاة، وإعادة تأهيلهم.