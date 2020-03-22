Jacquemus تحول أصغر حقيبة لمجوهرات

القاهرة – لايف ستايل كشفت العلامة التجارية Jacquemus عن إكسسوارات جديدة سيتم طرحها في مجموعة شتاء وخريف 2020، وتضم أصغر حقائبها! اشتهرت مجموعة الأزياء الفرنسية المعروفة باسم حقيبة Le Chiquito المصغرة، وها هي الآن تحولها لمجوهرات يمكنك ارتدائها في قلادة أو أقراط وأيضا سوار ساحرا يخطف الأنظار. حتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار الرسمي، فـJacquemus نشرت صورة وفيديو للاكسسوار الجديد عبر حسابها بتطبيق Instagram. يذكر أن أصغر حقيبة لـJacquemus طرحت أصغر حقيبة لها في أسبوع الموضة في باريس في فبراير 2019، ووصل سعرها إلى 258 دولار. Advertisements قد يهمك أيضا: إكسسوارات شعر جديدة جرّبيها لهذا الموسم إليكِ أجمل اكسسوارات الشعر لخريف 2020

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