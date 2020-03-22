أصاب زوجته بكورونا.. من هو إدريس إلبا أكثر رجل جاذبية للنساء بالعالم؟

منذ أن أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لم تفارقه زوجته سابرينا دور، حتى أصيبت بالمرض بنفسه، بسبب مخالطتها له، معلنة عن ذلك اليوم، عقب أيام معدودة من إصابة زوجها الفنان صاحب لقب "أكثر رجل جاذبية للنساء في العالم"، إدريس ألبا، بالجائحة العالمية.

"لا أشعر بأي شيء من أعراض الفيروس وهو أمر غريب حقًا قد يتغير في الأسابيع المقبلة".. بتلك الكلمات علقت سابرينا دور زوجة إدريس ألبا، على مرضها، أثناء ظهورها في OprahTalks مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الإنترنت، ونشرت الفيديو عبر حسابها، ثم اكتشفت أن نتائج الاختبارات إيجابية وتؤكد إصابتها.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الرجل الذي تربع على عرش "الأكثر جاذبية" في 2018:

- اسمه بالكامل إدريس أكونا إلبا.

- ولد في لندن، وله أصول أفريقية.

- يبلغ من العمر 48 عامًا.

- تزوج "إدريس" من عارضة الأزياء سابرينا دور، بعد أن طلب منها الزواج بطريقة رومانسية، وركع على ركبته أمام الجمهور وطلب يدها.

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- سبق وتزوج "إدريس" مرتين من قبل ولديه طفل.

- "إدريس" هو الرجل رقم 33 الذي يحقق لقب "الأكثر جاذبية على قيد الحياة" وفقًا لـ"بيبول" التي بدأت هذا التصنيف عام 1985.

- نشر "إدريس" على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة غلاف مجلة "بيبول"، يحتفي بفوزه ويشكر الجماهير التي اختارته، وكتب تعليقًا "مين كان يصدق".

- في بداياته كان يهوى "الدي جي"، وكان يذهب مع عمه الذي يلعب على "الدي جي" منذ كان في الـ14 من عمره، ثم بدأ في تحويل تلك الهواية إلى مهنة وعرف منذ العام 2005.

- ترك المدرسة في العام 1988 ليعمل "دي جي" في الملاهي الليلية، كما عمل في مصنع "فورد" عام 1989.

- رغم ذلك كان حلمه الأساسي أن يكون مذيع راديو، وحاول ذلك في إذاعة مستشفى داخلية لكنه اتجه للتمثيل.