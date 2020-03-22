رجاء الجداوي تستقبل بوسي شلبي بالكمامة.. والأخيرة: نسيتها ولبست القفاز (فيديو)

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، بمناسبة عيد الأم، مع صديقتها الفنانة رجاء الجداوي، إذ زارتها في منزلها وقدمت لها هدية عيد الأم التي تضمنت أيضًا باقة كبيرة من الورود.

ونشرت "بوسي" مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء استقبال الفنانة رجاء الجداوي لها في منزلها، والتي ظهرت وهي ترتدي الكمامة وتقف بعيدًا عن بوسي شلبي، ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينما ظهرت رجاء الجداوي وهي ترتدي الكمامة، كانت الإعلامية بوسي شلبي، نست الكمامة الخاصة بها لكنها ارتدت القفاز.

يذكر أن آخر أعمال رجاء الجداوي كان مسلسل "شبر مية" الذي جاء من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، ‏محمد ‏جمعة، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف.