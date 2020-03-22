"متحطش إيدك على وشك".. لماذا عليك تجنب لمس وجهك بسبب كورونا؟

"متلمسش وشك... متحطش إيدك على وشك" تحذيرات عدة قد تسمعها مرارا وتكرارا، خلال وقتنا الحالي، خوفا من العدوى بفيروس كورونا المتفشي في العالم.
فهو واحد من أشهر التعليمات والتحذيرات الطبية والاحترازية لمواجهة المرض، مع ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، وتعقيم الأسطح والمنازل.
من جانبها، شرحت منظمة الصحة العالمية، أسباب التحذيرات حول لمس العين أو الأنف والفم.
وأكدت أنه من الممكن أن تلمس اليدين العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات.
وأوضحت أنه إذا تلوثت اليدان فإنهما بالتأكيد قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم، خاصة أن الفيروس يمكنه أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.
ونصحت "المنظمة" بضرورة ممارسة النظافة التنفسية الجيدة، من خلال تغطية الفم، الأنف بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور.
ما هو مرض كورونا؟
هو فيروس "كوفيد_ 19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
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