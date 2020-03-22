أصيبت بكورونا بعدما رفضت التخلي عنه.. من هي سابرينا دور زوجة إدريس ألبا؟ (صور)

لم تفارقه منذ إعلان إصابته بـ كورونا المستجد، رافضة الابتعاد عنه مطلقا حتى أصيبت بالفيروس الذي بات جائحة عالمية، بسبب تواجدها مع زوجها الفنان صاحب لقب "أكثر رجل جاذبية للنساء في العالم" في 2018، إدريس ألبا، عقب أيام من إعلانه مرضه، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

"لا أشعر بأي شيء من أعراض الفيروس وهو أمر غريب حقًا قد يتغير في الأسابيع المقبلة".. بتلك الكلمات علقت سابرينا دور زوجة إدريس ألبا، على مرضها، أثناء ظهورها في OprahTalks مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الإنترنت، ونشر الفيديو عبر حسابها، إنها اكتشفت أن نتائج الاختبارات إيجابية وتؤكد إصابتها.

"هن" يرصد معلومات عن سابرينا دور زوجة إدريس ألبا

- من مواليد عام 1989.

- عارضة أزياء شهيرة، وشاركت في العديد من العروض لصالح دُور ومصممي عالمين، أبرزهم: ROLAND MOURET

- في فبراير 2018، طلب إدريس ألبا الزواج منها، بطريقة رومانسية، وجثا على ركبته أمام الجمهور وطلب يدها.

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- في 2019، أقيم حفل زفاف الممثل العالمي وعارضة الأزياء سابرينا، في دولة المغرب، واستمرت الاحتفالات قرابة الـ3 أيام.

- تعتبر سابرينا هي الزيجة الثالثة في حياة الممثل العالمي، حيث سبق ارتباطه رسميا من هان نورجارد وأنجب منها ابنته "إيسان"، وسونيا نيكول، ولديه ابن يحمل اسم "نايانا جارث".

- يتجاوز متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام" 290 ألف متابع.