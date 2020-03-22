فيديو.. نرمين الفقي تستنكر استغلال التجار: "حرام الكمامة بـ10 جنيه"

بقفازات طبية، نازعة الكمامة من على فمها وأنفها، نشرت الفنانة نرمين الفقي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تتحدث فيه عن أزمة فيروس كورونا، ونقص بعض المستلزمات الطبية أو ارتفاع أسعارها.

وقالت الفنانة:" حرام على بعض الصيدليات مفيش كحول ولا ماسكات "كمامات" ولا قفازات، بتتاجروا في أزمة زي دي ازاي".

وتابعت: "الماسك ده اللي كان بجنيه، بقى ب10 جنيه، لو راجل فاتح بيت ولازم ينزل يشوف شغله هيشتريه ازاي كل يوم، والكحول وصل ل 40 جنيه".

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وعلقت الفنانة على المقطع: "الدولة عملت اللي عليها، بس إحنا 100 مليون لازم نعمل اللي علينا ونبقى ايد واحدة".

ما هو مرض كورونا؟

هو الفيروس المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.