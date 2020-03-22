شيرين رضا تقبل "تحدي الخير" من دينا الشربيني.. وتدعو عمرو أديب للمشاركة

شاركت الفنانة شيرين رضا بتحدي الخير، التي أطلقته إحدى الجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر المحتاجة، خلال مكوثهم بالمنزل، إثر إجراءات الدولة بمنع الاختلاط للتحكم بعدوى فيروس كورونا المتفشي، وذلك بعدما دعتها الفنانة دينا الشربيني للتحدي.

ونشرت "رضا" مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "أنا قبلت تحدي دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف وهتكفل ب 100 أسرة".

ووجهت الفنانة التحدي لإحدى شركات مصر للاتصالات، وبرنامج الإعلامي عمرو أديب.