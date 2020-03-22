هل يوجد علاقة بين فصائل الدم والإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري مناعة يجيب

نشرت دراسة، اليوم، مفادها توصل باحثين صينيين، إلى أن فصائل الدم يمكن أن تلعب دورا في إمكانية تعرض صاحبها لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وحسب الدراسة التي أجريت في مدينة ووهان وسط الصين، فإن أولئك الذين يحملون فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بأصحاب باقي الفصائل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الباحثون الصينيون إن أصحاب فصيلة الدم A، هم الأكثر عرضة للموت بسبب الفيروس الذي يعرف أيضا باسم "كوفيد 19".
ونفى الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، لـ "هُن"، وجود علاقة بين فيروس كورونا وفصائل الدم، متابعا: "هذه الدراسة نشرت في الصين، ثم تراجع الصينيون عنها بعد ذلك".
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