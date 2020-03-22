لايف ستايل

5 ألوان عصرية لحقائب اليد ستحظى بشعبية واسعة خلال ربيع 2020!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمر العالم حاليا بأزمة صحية صعبة للغاية قد تستغرق بضعة أسابيع أو حتى بضعة أشهر لتصل إلى نهايتها، ولكن لا بأس من الاستثمار في بعض الإكسسوارات الربيعية للاحتفاء بمستقبل أكثر إشراقا، وتختلف أذواق النساء في اختيار حقائب اليد، فبعضهن يفضل حقائب اليد في ظلال محايدة تماما، بينما تفضل النساء الأخريات جعل حقائبهن نقطة محورية في إطلالاتهن، وعلى كل حال، سواء كنت من الفئة الأولى أو الثانية سنقدم لك لونا ربيعيا عصريا ملائما لذوقك.

وبالرجوع إلى أحدث إطلالات ستايل الشارع من أسابيع الموضة في كوبنهاغن ونيويورك ولندن وميلانو وباريس، كانت هناك خمسة ألوان ربيعية لحقائب اليد تكررت أكثر من مرة، ونتوقع أن تجتاح كل مكان بمجرد عودة الحياة إلى طبيعتها.

اليوسفي

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اليوسفي هو من أبرز الظلال الرئيسة التي اجتاحت الأزياء والإكسسوارات هذا الربيع، وعلى الرغم من أنه ظل جريء ومشرق، إلا أنه يبدو أنيقا وجذابا عند تنسيقه مع الإطلالات المحايدة.

قشر البيض

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ليست كل ألوان حقائب اليد الربيعية مشرقة، فظل قشر البيض هو من الظلال الربيعية المحايدة، و يتماشى مع كل شيء كما يبدو باهظ الثمن.

ظلال الوردي

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إذا كنت تريدين الاستمتاع بإطلالة مبهجة وناعمة طوال اليوم، ننصحك بحمل حقيبة يد وردية، ويمكنك الاختيار بين ظلال الوردية المتنوعة من النغمات الناعمة والهادئة كالباستيل والبلاش إلى الساخنة والمشرقة كالفوشيا والزهري.

الأزرق الباهت

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حقائب اليد باللون الأزرق الباهت هي من القطع التي يسهل تنسيقها مع أي شيء سواء الإطلالات المحايدة في ظل الأبيض والكاميل ووردي الباستيل أو الإطلالات الملونة.

الأخضر الليموني

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اجتاحت حقائب اليد في ظل الأخضر الليموني ساحة الموضة منذ الموسم الماضي، ويسعدنا أن نعلن أن اللون لا يزال رائجا في الأشهر القادمة، ورغم صعوبة تنسيقه إلا أنه يجعل إطلالاتك تبدو فريدة من نوعها وملفتة للأنظار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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