أنشطة وتزيين للبلكونة.. كيف تستمتع بوقتك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

أصبح الجلوس في المنزل، هو أفضل الطرق المتبعة في جميع أنحاء العالم، للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

الفيروس الجديد أصاب أكثر من 300 ألف شخص فيما يزيد عن 150 دولة حول العالم، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة.

ولا يفضل الغالبية من الناس البقاء لفترات طويلة في المنزل، بسبب الملل وعدم وجود الكثير من الأشياء التي يمكنهم ممارستها.

ومؤخرًا أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بغلق الكافيهات والقهاوي من الساعة الـ7 مساءً وحتى السادسة من اليوم التالي، ما أجبر روادها على البقاء في المنزل.

ويمكنكم ممارسة بعض الأنشطة، لكسر الملل والروتين اليومي، نستعرضها لكم:

- الألعاب الإلكترونية

يمنكم تجربة الألعاب الإلكترونية مع أبنائكم خلال فترة العزل، كما أوضحت صحيفة "مترو" الأمريكية، سوف تساعدكم على كسر الملل بشكل كبير، خاصة وأن الأنترنت يحتوي على اختيارات متنوعة تناسب أذواق متعددة.

- الألعاب الورقية

حل آخر مثالي، يساعدكم على تخطي ملل البقاء في المنزل لفترات طويلة، هو مشاركة الأطفال عدد من الألعاب الورقة القديمة مثل X O، أو تعلم تشكيل الورق على صور الحيوانات أو الشخصيات الكرتونية "فن الأوريجامي".

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- تعلم لغة جديدة أو مهارة

لديكم الآن وقت فراغ كبير، يمكنكم استغلاله في تعلم لغة أو مهارة جديدة، سوف تساعدكم على تحسين الدخل بشكل كبير.

- تمارين رياضية

يمكنكم تجربة بعض التمارين الرياضية البسيطة في المنزل إذا لم تمارسوا الرياضة من قبل، كما أوضحت مجلة glamour.

التمارين الرياضية سوف تساعدكم على تحسين القلب والصحة بشكل عام.

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- معلومات عامة

استمعوا إلى برنامج ثقافي أو اقرأوا كتابًا جديدًا، للاستفادة وتحصيل معلومات جديدة في مجالات الحياة.

- تزيين البلكونة

اعتاد عدد كبير من المصريين الجلوس على القهوة مع الأصدقاء لفترات طويلة على المقاهي بدلًا من المنزل.

وأصبحوا الآن مجبرين على البقاء في المنزل، لكن يمكنكم تزيين البلكونة الخاصة بكم بطريقة جذابة، واستغلالها للجلوس فيها بدلًا من المقهى.

إحنا أقوى من كورونا