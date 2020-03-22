كورونا أصاب ابنتها.. معلومات عن الفنانة الكويتية غدير السبتي

"فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".. بتلك الكلمات المؤثرة، أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي، عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.

نشرت الفنانة، صورة لابنتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهة لها رسالة تفاعل معها العديد من متابعيها، متمنين لها الشفاء العاجل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم عن إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالاتها إلى 188 مصابا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية..

ويرصد "هن" معلومات عدة عن الفنانة الكويتية، التي أصاب كورونا ابنتها.

من هي الكويتية غدير السبتي؟

تبلغ من العمر 45 عاما، حيث ولدت في 16 ديسمبر 1974.

Advertisements

درست وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها الفني عام 2014، خلال مشاركتها في مسلسل ثريا.

تعمل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج.

شاركت في عديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها، تذكرة داوود، الجدة لؤلؤة، والنور.

لديها بنت وولد من زوجها الأول وهما "أسماء، وعبد الوهاب القبندي".

انفصلت عن والد أبنائها في بداية 2018، ثم تزوجت مرة ثانية من المخرج البحريني أحمد الفردان، إلا أن الزيجة انتهت في أكتوبر الماضي.

أعلنت خبر انفصالها الثاني، بعبارات مؤثرة، حيث نشرت على "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها السابق، قائلة: "القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحدة" .

وتابعت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينا معزة واحترام، الله يوفقنا بحياتنا و الاختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفة وواعيه للحياة".

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-CoV" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالإنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.