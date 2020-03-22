تجنبا للإصابة بـ كورونا.. 8 نصائح لاستخدام المرحاض خارج المنزل

خلال تواجد البعض خارج المنزل ربما يحتاجون لاستعمال المرحاض، لكن وسط تفشي فيروس كورونا المستجد الذي صاحبه حالة من الذعر والقلق خوفًا من انتقاله، توجد بعض المحاذير والإجراءات التي يجب أن يتبعها من يستخدم المرحاض خارج المنزل.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن مخاطر انتقال مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدودة، موضحة أن التحريات المبدئية تشير إلى أن الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات، فإن انتشاره عبر هذا المسار لا يشكل إحدى السمات الرئيسية للفاشية.

وأوضحت المنظمة أنها تعكف على تقييم البحوث الجارية بشأن طرق انتشار مرض كوفيد-19، ناصحة بضرورة تنظيف اليدين بانتظام بعد استخدام دورة المياه وقبل تناول الطعام.

وعرض موقع "Brightside" بعض النصائح التي يجب تطبيقها عند استخدام المراحيض الخارجية، تجنبًا لحدوث أي عدوى أو انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

نصائح يجب اتبعها عند استخدام المراحيض الخارجية

استخدم المرحاض الأنظف

عند الذهاب إلى الحمام، يجب اختيار المرحاض الأنظف.

لا تضع متعلقاتك الشخصية على أرضية المرحاض

احذر من وضع متعلقاتك الشخصية مثل الحقيبة على أرضية المرحاض، تجنبًا لنقل أي ميكروبات والتي تصل حتمًا إلى يديك، لذلك يفضل تعليقها على أي حامل.

استخدم غطاء للمقعد

لا بد من تغطية مقعد المرحاض بالمناديل الورقية "ورق التواليت" خاصة إذا كان لديك حامي المقعد الخاص بك والتخلص منها بعد الانتهاء، ويمكن العثور عليها في العديد من المتاجر.

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لا تضغط على "السيفون" بيديك العاريتين

يجب تجنب الضغط على الدافق "السيفون" بيديك، ويمكنك استخدام المناديل الورقية للضغط على زر الدافق، ورميها بعد ذلك في سلة المهملات.

اغسل يديك بالماء الساخن

اغسل يديك بالماء الساخن لأنه يحارب الميكروبات بفعالية، ويجب وضع يديك تحت الماء لمدة 20 ثانية على الأقل، وإذا أمكن، استخدم الصابون.

جفف يديك بمنشفة ورقية

لا تجفف يديك مع الهواء الساخن وتذكر جيدًا أن الميكروبات تزدهر في بيئة رطبة وساخنة، فمن الأفضل أن تبحث عن منشفة ورقية، يتم تثبيتها في العديد من المراحيض، تأكد بعناية أن لديك منشفة جديدة في يديك.

لا تلمس مقبض الباب بدون منشفة ورقية أو ورق التواليت

مقابض الأبواب هي أيضًا بيئة خصبة لنقل الميكروبات ويمكن من خلالها أيضًا نقل فيروس كورونا، لذلك يجب لمسها بواسطة المناديل الورقية.

استخدام المطهر

من المفيد بعد الذهاب إلى المرحاض، أن تحرص دائما على تعقيم يديك.