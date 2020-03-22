التنظيف والحفاظ على درجة حرارة البيت.. نصائح لحماية المنزل من كورونا في زمن الحجر الذاتي

مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السيدات خلال تلك الفترة، تتمثل في حماية الأسرة في ظل إلزام الجميع بالمكوث في المنازل حتى لا ينتقل إليهم فيروس كورونا، ولذلك يستوجب عليهن اتباع بعض الخطوات لجعل المنزل أكثر آمنًا.

فبحسب دراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية، يعيش كورونا على سطح الألومنيوم من ساعتين إلى 8 ساعات، كما أنه يعيش على القفازات الطبية أكثر من 8 ساعات، وعلى الفولاذ مدة 4 ساعات، على الخشب والزجاج مدة 4 أيام، وعلى الورق من 4 إلى 5 أيام وعلى البلاستيك مدة 5 أيام.

وإليكم هذه الخطوات التي تمنع دخول الفيروس خلال فترة الحجر المنزلي.

ابعد الأحذية عن المنزل

عليكم وضع خزانة للأحذية عند المدخل، للحماية من الجراثيم التي يحملها الحذاء عند خروجكم من المنزل، وبالتالي ستحمون أنفسكم وأطفالم من التقاط أي فيروسات أو جراثيم.

التهوية

يجب على كل شخص في البيت الحرص على إدخال الهواء والشمس إلى جميع أنحاء المنزل، وذلك عبر فتح النوافذ والستائر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تنظيف الستائر وفلاتر المنزل

من الضروري جداً تنظيف وغسل الفلاتر الموجودة في المنزل التي تحتوي على عدد كبير من البكتيريا داخلها، ومن ضمن هذه الفلاتر التي يجب تنظيفها أو تغييرها هي تلك الموجودة داخل المراوح، المدافئ والشفاطات في الحمام والتكييف، بالإضافة إلى غسيل وكيّ الستائر، الذي يعتبر كافياً لقتل الجراثيم داخلها.

الحفاظ على درجة حرارة المنزل

يجب الحرص على درجة حرارة معتدلة في البيت، ووقايته من الرطوبة، تأتي في الدرجة الأولى، إزالة السجاد نهائياً وذلك لما يحمل من أوساخ وجراثيم، كما أنه من الضروري أن تقوموا بتنظيف وشطف المنزل يومياً، والتأكد من جفاف الأسطح بعد التنظيف، فالجراثيم والبكتيريا تتغذى على الرطوبة.

ترتيب المنزل

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تخلصوا من كل الأغراض غير الضرورية، فتواجدها بشكل كبير وغير مرتب يؤمن مخبأً شرعياً لكورونا، علموا أولادكم وضع كل غرض في مكانه خصوصاً خلال هذه الفترة الملحّة.

التخلص من النفايات

تخلصوا يومياً من كل النفايات الموجودة داخل المنزل، ومن الأفضل تخصيص مكان خارج المنزل لرمي النفايات خلال اليوم، داخلها.

غسل الملابس

تعيش كورونا على الأقمشة والقطن مدة 48 ساعة، لذلك يجب غسل ملابسنا يومياً وتخصيص مكان لسلة الغسيل من أجل وضع الملابس المتسخة داخلها، والحرص على أن تكون هذه السلّة بعيدة عن حركتنا اليومية ولا تنسوا تنظيف الغسالة ومسحها جيداً بعد كل غسلة.

تنظيف وترتيب الفراش

تعيش الكثير من البكتيريا والجراثيم داخل الفراش، لذلك احرصوا على تغيير وغسل الغطاء بشكل يومي، وترتيب السرير للشعور بنظافة وأناقة المكان.

الحيوانات الأليفة

تخصيص مكان للحيوانات الأليفة التي تعيش داخل منزلنا كما من الضروري عدم تنقلها خارج المنزل، كي لا تحمل الجراثيم التي تنتقل بسهولة إلى الإنسان.

تنظيف الحمام

وأخيرا يعتبر الحمام من أكثر المناطق الجرثومية في المنزل، لذلك يجب تنظيفه وتعقيمه يومياً، كما التخلص من الأكسسوارات والديكور غير الضرورية داخله، لتجنب جميع أنواع البكتيريا والجراثيم.