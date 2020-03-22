بطلةThe Transformers تعلن وفاة والدها بكورونا.. وتنعيه بكلمات مؤثرة

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بصورة وتعليق حزين، أعلنت الممثلة البريطانية صوفيا مايلز عن وفاة والدها صاحب الـ 67 عاماً، بفيروس كورونا في تغريدة نشرتها أمس.
وكتبت: "ارقد في سلام بيتر مايلز توفي والدي العزيز منذ بضع ساعات فيروس كورونا هو من أودى بحياته".
كما نشرت صورة مؤثرة معه وهو في المستشفى قبل رحيله، أظهرت في شكل واضح مواجهته صعوبة في التنفّس أرفقتها بتعليق: "أمس ذهبت لزيارة والدي في المستشفى، هذه الحقيقة القاسية لفيروس كورونا".
وسبق وكشفت مايلز، التي اشتهرت في فيلم "The Transformers" (المتحوّلون)، في العام 2018 عن معاناة والدها من الباركسون.
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