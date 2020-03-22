الامارات | عروسان فلسطينيان يتحديان كورونا ويتزوجان بالكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان فلسطينيان يتحديان كورونا ويتزوجان بالكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أنهما يعيشان في الضفة الغربية المحتلة، المغلقة بسبب المخاوف المتعلقة بنفشي فيروس كورونا المستجد، قرر الفلسطينيان عماد شرف وبراء العمارنة أن يتحديا الخوف ويتزوجا في هذه الظروف.

وفي مشهد غير مألوف ارتدت العروس ثوبها الأبيض مع كمامة وقفاز حماية من فيروس كورونا بلون الفستان. ووضع العريس مثلها وإن كان قفازه بلون حُلته.

وقال العريس إنه كان قلقاً بخصوص إقامة زفافه الآن، لكن أصدقاءه على وسائل التواصل الاجتماعي شجعوه.

وأضاف العريس عماد شرف «والله إحنا ما حبيناش نؤجل العرس، نظل مكملين فيه، سواء الظروف كانت هيك أو أفضل. حبينا نمشي خطوة يعني غريبة شوي ما نكملش على العادات والتقاليد ومنه بنعمل خطوة توعوية للمجتمع».

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وتابع «وكان الشعور أول شي مخيف نوعا ما، بس بعد ما شفت التشجيع على السوشيال ميديا وهيك حسيت إنه هذه الخطوة الصح».

وانتقل العروسان إلى قاعة زفاف شبه خالية، واضطرا إلى المرور عبر نقاط تفتيش مختلفة تحت أمطار غزيرة.

بينما قال يوسف شرف، والد العريس «طبعا الكل ما بيصدق يجوز ابنه يسوي أكبر فرحة طبعا بس الوضع واحد بده بمشي على الإرشادات أهم شي لأنه الوضع مش سهل أخدنا بنصائح وزارة الصحة شايف، ومن تعقيم، من كفات ايدين (قفازات) شي زي هيك والتجمعات حولنا قد إيش بنقدر نسوي مسافات وشي زي هيك».

ودفع الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد الحكومات إلى تعليق رحلات الطيران وإلغاء التجمعات والمناسبات العامة وإغلاق المساجد والكنائس، إضافة إلى فرض إغلاق تام على بعض المدن حول العالم.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أنه تم اكتشاف 52 حالة في الضفة الغربية، وتعافت 17 حالة منها.

