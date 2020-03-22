ملعقة سكر تضعف المناعة 6 ساعات.. احذر عادات خاطئة تدمر جهازك المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية يعدتعزيز صحة الجهاز المناعي لمقاومة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وهناك بعض العادات الخاطئة والأطعمة التي يجب التوقف عنها لأنها تساعد في تدمير الجهاز المناعي وتبطء من قدرته على مقاومة الفيروسات، نوضحها لكم وفقا لموقع"everydayhealth".

- التدخين

يعد التدخين من العادات الخاطئة التي يمارسها نحو 1.3 مليار شخص يوميا، وفق آخر تقارير منظمة الصحة العالمية.

ويتسبب التدخين في تدمير الجهاز المناعي ويجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويضعف القدرة على محاربة الفيروسات، كما يؤثر على الجهاز التنفسي خاصة الرئتين.

- قلة ساعات النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعد من الأمور الخاطئة التى تضعف الجهاز المناعي، كما يزيد فرص الإصابة ببعض الأمرض مثل السكري، والسمنة.

وينصح الخبراء بالنوم المنتظم لمدة 8 ساعات يوميا، لتعزيز قوة الجهاز المناعى في مواجهة الفيروسات.

- تناول الكحوليات

تعتبر الكحوليات من المشروبات المدمرة للجهاز المناعي، وتؤدي إلى تآكل بطانة الفم والمريء، وبالتالي فإنها تسهل دخول الفيروسات والبكتيريا إلى جسم الإنسان.

- الإجهاد الشديد

يعتبر الأشخاص الذين يعانون كثيرا من الإجهاد سواء من ضغط العمل أو فى حياتهم الشخصية، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، لأن التعرض للإجهاد يسبب تلف الجهاز المناعي.

- سوء التغذية

العادات الغذائية السيئة، مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على كثير من السكر أو تناول قليل من الخضروات والفاكهة، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف وظائف المناعة لديك، إضافة إلى زيادة الوزن وأمراض السمنة.

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- عدم ممارسة الرياضة بانتظام

أظهرت الدراسات أن التمارين المنتظمة تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتحفز من تكوين خلايا الدم البيضاء وبالتالي يصبح الجسم أقل عرضة للإصابة بالفيروسات والأمراض.

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كما وضحت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية الأطعمة التي تضعف المناعة عند تناولها:

- السكريات:

تعد من الأطعمة التي لايفضل تناولها لأنها تسبب السمنة وارتفاعا في في نسبة السكر في الدم، كما أن تناوله بكميات كبيرة تضعف من قوة الجهاز المناعي وبالتالي يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وكشفت العديد من الدراسات الطبية في كل من المملكة المتحدة وأمريكا وهولندا وألمانيا وبعض الدول الاسكندانفية واليابان، أن بعد ساعتين من تناول ملعقة سكر واحدة فإن كفاءة جهاز المناعة في الجسم تقل إلى النصف، ويستمر هذا التأثير السلبي لمدة من 6 إلى 8 ساعات ومع ازدياد مايتناوله الإنسان من كميات السكر والكربوهيدرات،

-الزيوت المهدرجة غير المشبعة:

يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل كبير، حيث أنها تسبب انخفاض المناعة في الجسم، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة كنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنها تعمل على زيادة نسبة الكولسترول الضار في الدم، الذي يؤدي إلي زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب كالإنسداد في الشرايين أو الجلطات.

- الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية كالبطاطس تعمل على إبطاء قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون.

-الإكثار من تناول الزبدة الصناعية:

تجنب تناول الزبدة الصناعية حيث أنها من الأطعمة غير الصحية التي تعمل على ضعف المناعة، كما أنها أيضا تؤدي إلى زيادة الوزن.

- الأطعمة المصنعة

تشكل الأطعمة المصنعة مثل الانشون والبسطرمة، والبرجر ضررا كبيرا على مناعة الإنسان، لأنها معظمها يتم تحضيرها من أجزاء ملوثة ومواد حافظة ومكسبات لون شديدة الضرر على صحة الجسم.

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- الوجبات السريعة:

تؤثر سلبا على جهاز المناعة، لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسعرات الحرارية، التى تجعل الجسم أكثر قابلية للإصابة بالالتهابات البكتيرية، وبالتالي يصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

- المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية من المشروبات التي تقلل مناعة الجسم على القيام بوظائفها، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة، كما أنها تعمل على اضطراب مستوي السكر في الدم.

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