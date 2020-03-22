"منذ بداية ظهوره حتي الآن".. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يتابع العالم حاليًا أخبار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بصورة يومية، بسبب تفشيه في جميع أنحاء العالم.

ووصل عدد إصابات الفيروس في العالم أكثر من 300 ألف شخص، من بينهم 294 حالة في مصر، وعدد الوفيات 12955، من بينهم 10 أشخاص في مصر.

بدأ فيروس كورونا في الانتشار منذ ديسمبر الماضي، من مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي، ثم انتشر داخل آسيا وخارجها إلى جميع أنحاء العالم تقريبًا.

وتساءل العالم خلال الأيام الماضية عن الفيروس وطبيعته وإلى أين وصلت الأبحاث، نرصدها لكم هنا مع إجابتها بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية إلى موقع "medical news today" الطبي.

ما هو الفيروس الجديد؟

كورونا هو فيروس تاجي من سلالة فيروس "سارس" الذي انتشر في 2002، وهي سلالة تستدف وتؤثر على الجهاز التنفسي للثدييات، معظم هذه السلالة تؤثر على الحيوانات والقليل منها له القدرة على إصابة الإنسان.

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من أين نشأ الفيروس؟

نشأة الفيروس التاجي يحدث عادة من خلال الاتصال بحيوان مصاب، وعادة تكون الخفافيش.

الخفاش لا ينقل المرض مباشرة إلى الإنسان ولكن ينتقل عن طريقة حيوان آخر وسيط.

وفيروس كورونا انتشر عن طريق الجراثيم، ومن الصعب تحديد الحيوان الوسيط الذي نقل العدوى إلى البشر.

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كيف ينتقل الفيروس؟

يمكن أن ينتقل الفيروس الجديد من شخص إلى آخر، من خلال التعرض لزذاذ شخص مصاب من خلال الكحة أو العطس.

توضح منظمة الصحة العالمية أن فترة حضانة المرض قد تستمر ما بين يوم واحد إلى 14 سوم، والمدة الأكثر ترجيحًا هي 5 أيام.

كيف تقارن مع الفيروسات الأخرى؟

تمكن الباحثون من المؤسسات الصينية من استخدام أحدث أدوات تسلسل الجينوم لتحديد بنية الحمض النووي للفيروس التاجي الجديد.

وتبين من خلال الدراسة أن الحمض النووي للفيروس الجديد يشبه بحوالي 79٪ فيروس سارس، وحوالي 50٪ يشبه للفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

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ما هي أعراضه؟

يسبب فيروس كورونا الجديد عدد من أمراض الجهاز التنفسي، وأعراضه هي الحمى، والسعال وضيق النفس، والإسهال.

وتشير المعلومات الحالية إلى أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خفيفة تشبه الإنفلونزا، وأخرى أكثر حدة.

معظم المرضى لديهم أعراض خفيفة، لكن حوالي 20 ٪ يعانون من أمراض أكثر حدة، منها الالتهاب الرئوي، وفشل الجهاز التنفسي، وفي بعض الحالات، الوفاة .

طرق منع العدوى

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية هي الطريق الأضمن للحماية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الصحة العالمية، عدد من الخطوات اللازم اتباعها للحفاظ على الصحة والحماية من العدوى

-الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1 متر مع أي شخص يعاني من سعال أو عطس.

-غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون

-تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال

-طهي اللحوم والبيض بطريقة سليمة وجيدة

-ارتداء الأقنعة الطبية أثناء العطس أو السعال

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علاج الفيروس

حتى الآن لا يوجد علاج متخصص للفيروس، ولكن يوجد تجارب إكلينيكية جارية للعثور على علاج ولقاح ضد فيروس كورونا.

ويقوم بعض العلماء بتجربة استخدام العلاج المضاد لفيروسات أخرى مثل علاج لفيروس نقص المناعة البشرية، ضد الفيروس الجديد. ولكن لماذا يمكن أن تكون هذه الأنواع من العلاجات واعدة عندما يتعلق الأمر بمكافحة هذا الفيروس التاجي؟

وفقًا لبعض الدراسات ، فإن توليفة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي يجربها العلماء - lopinavir و ritonavir - قادرة على مهاجمة جزيء متخصص يستخدمه فيروس نقص المناعة البشرية والفيروسات التاجية لتكرارها.

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