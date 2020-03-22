إطلالات الفنانات العربيات بفساتين مميزة في حفلاتهن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - تعتمد الفنانات العربيات إطلالات مذهلة خلال حفلاتهن المختلفة، جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات، يمكنها أن تساعدكِ على اختياراتك للمناسبات، فإليكِ تفاصيلها.



إطلالة أميمة طالب في ليلة سهم

أميمة طالب



أحيت الفنانة أميمة طالب حفلة "ليلة سهم" في الرياض، والتي أشاد برَوْعتها الكثير من الحضور والمهتمين، وتألقت فيها أميمة بجمبسوت محتشم مصمم باللون الأسود ومُزيّن بلمعة فضية، وتميزت أكمام الفستان بالريش من الكتفين، أما شعرها فقد سرّحته بطريقة مموجة بسيطة؛ تُظهر جمال فستانها، وكسرت لون الإطلالة بطلاء الشفاه الأحمر، ونال مظهرها إعجاب الكثير من الحضور ومحبيها بإطلالتها.

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إطلالتان مذهلتان لأنغام من حفلاتها

أنغام



تألقت أنغام في إحدى حفلاتها بالكويت بفستان فضي لامع من توقيع المصمم زياد نكد، وصُمم بفتحة جانبية واسعة وبأكمام مختلفة، حيث جاء أحد الأكمام بشكل طويل والآخر قصير، وزُيِّن من المنطقة العلوية بنقوش فضية مميزة، وأُكمل جمال الفستان بالحزام الناعم في منطقة الخصر، وفي موسم الرياض تزينت بفستان أزرق محتشم من تصميم العالمي زهير مراد، زُيّن من الأكمام بالريش، وكَسَتْهُ اللمعة الزرقاء والفصوص الصغيرة.



إطلالة مذهلة لبلقيس في فبراير الكويت

إطلالة مذهلة لبلقيس



تألقت بلقيس بفستان سماوي من توقيع دار "alfazairy" صُمم بنقشة ناعمة مملوءة بالتطريزات اللامعة، وزُينت أطرافه بالريش، وتجملت بمجوهرات ضخمة جمعت اللونين الفضي والذهبي معًا، وكانت عبارة عن خاتمين ملتفين برسمة ورق الشجر وسوار يميل للضخامة بالتصميم ذاته، وسلسال ضخم ملتف على الرقبة مزيّن بتعليقة، وأقراط ضخمة ومتدلية من دار إنديان، ومن الناحية الجمالية؛ اهتمت بمكياجها خبيرة التجميل صفاء المسلم، التي اختارت لعينيها لونًا زهريًّا ذا لمعة مع رسمة آيلاينر عريضة ورموش طبيعية، ولوَّنت شفتيها بدرجة لامعة ومميزة من الزهري، وصفَّفت شعرها خبيرة الشعر نور البوريني؛ بتسريحة مموجة ذات رفعة بسيطة.

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إطلالة نوال الزغبي في موسم الرياض

نوال الزغبي



ظهرت الفنانة نوال الزغبي بفستان بنفسجي جاء من الأعلى بقماش شفاف مُزيّن بفصوص، ومن الأسفل كساه اللون البنفسجي المزيّن بحزام خصر، وعدة فصوص مختلفة أضفت له الأنوثة والجمال، وسرحت شعرها بشكل ويفي، ومن الناحية الجمالية؛ اهتمت بمكياجها الزهري خبيرة التجميل هلا الحارثي.



فساتين محتشمة بقصة الكاب من أصالة نصري ونجوى كرم

نجوى كرم



تألقت الفنانة السورية أصالة نصري بفستان من توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران، والذي جاء تصميمه بشكلٍ طويل يكسوه اللون العنّابي، وجَمَّل خصرها حزامٌ لامعٌ، وتميَّز التصميم بقماشه المنسدل بكل انسيابية، وأكمامه الشفافة التي جاءت على شكل كاب، كما زُيّن الفستان من الأعلى بفصوصٍ ناعمة ولامعة. وظهرت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم في إحدى حفلاتها بفستان من المصمم رامي كادي، والذي صُمِّمَ بشكل طويل يحمل اللون الزهري المليء بالزخارف الفضية اللامعة والترتر، مما أضاف الكثير من الأنوثة لإطلالتها، وصُمم الفستان بياقة عالية وأكمام شفافة واسعة منحت الفستان إضافةً مرحة ومميزة.‬‬‬

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