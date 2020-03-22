ملابس جينز موضة ربيع 2020 من عروض الأزياء الجاهزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - برزت موضة الجينز بقوة على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، وتميزت بموديلات منوعة كفيلة بتجديد خزانتك للموسم القادم، كوني على إطلاع بأحدث التصميمات وتعرفي على نصائح لتنسيقها بكل أناقة.

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بدلات وتايورات جينز موضة 2020



Antonio Marras







قدمت دور الأزياء العالمية باقة من أجمل البدلات والتايورات الجينز حيث أطلت عارضات انطونيو ماراس Antonio Marras بتايورات واسعة مزدانة بالدانتيل الأبيض، كما خطفت أنظارنا البدلة المميزة بتفاصيلها الأنثوية الممثلة في اللؤلؤ الأبيض الذي يزينها بالكامل والوردة الكبيرة التي تزين الجاكيت من توقيع ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini وننصحك بتنسيقها مع حذاء أبيض مقدمة مدببة وكعب رفيع.





تنانير جينز موضة ربيع 2020

تنوعت تصاميم التنانير الجينز هذا الموسم بين الموديل متوسط الطول المشقوق على الجانب كما في مجموعة ألكسندر وانغ Alexander Wang والطويل الواسع مثل التنورة فريدة التصميم التي ظهرت بها عارضة ماركة جيفنشي Givenchy ونرشحها بقوة للمحجبات وننصحهن بتنسيقها مع بلوزة بألوان فرحة وطرحة من دون طبعات.



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جاكيتات جينز موضة ربيع 2020



Jonathan Cohen



حرصت دور الأزياء على ادراج تشكيلة من الجاكيتات الجينز والتي تعد من القطع الأساسية التي لا تفارق خزانة كل امرأة أنيقة في مختلف المواسم، أحببنا صيحة الجاكيتات المصممة بأكمام منفوخة وأكتاف عريضة لدى ألكسندر وانغ Alexander Wang و Philosophy di Lorenzo Serafini، والجاكيتات القصيرة التي رصدناها لدى Jonathan Cohen و Dsquared2، نسقيها مع الفساتين الموردة لإطلالة ربيعية مميزة.





فساتين جينز موضة صيف 2020

لم تنحصر موضة الجينز في الجاكيتات والقمصان التقليدية بل برعت أشهر الدور العالمية في تقديم فساتين أنيقة بقصات أنثوية راقية من وحي أزياء الخمسينات تألقت بها عارضات ماركة ريد فالنتينو Red Valentino، نسقيها مع سكارف بزخارف ملونة لإطلالة مشرقة في الربيع، كما ننصحك بمشاهدة الفستان القصير غير متماثل الحواف المزين بحزام عريض من مجموعة اندرو جن Andrew Gn، نسقيه مع بوت قصير من نفس لون الحزام وحقيبة كتف متوسطة الحجم.

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