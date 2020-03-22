طريقة تنسيق السراويل البراقة مع قطع الازياء الاخرى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - تعتبر السراويل البراقة صيحة جريئة تعتمدها بعض السيدات كموضة ، وتظهر من خلالها بقصات متنوعة .

ولان البناطيل الترتر البراقة تعتبر من أحدث صيحات الموضة الرائجة ولا تتمكن أي امرأة من تطبيقها، سوف نخبرك بطرق تنسيقها مع مختلف القطع الأخرى.



تابعي المزيد: فنانات عربيات بالملابس البراقة.. موضة سيطرت على اختياراتهن فما السر؟



البناطيل الترتر البراقة باللون الأسود





بناطيل براقة باللون الاسود





برزت البناطيل الترتر البراقة باللون الأسود هذا العام، والتي تمنح المرأة إطلالة جذابة ولافتة للأنظار، حيث يمكن اعتمادها في إطلالات المساء بدلاً من فساتين السهرة.

يمكن تنسيق السراويل الترتر البراقة باللون الأسود مع البليزر أو الجاكيت الرسمي للحصول على إطلالة أنيقة.



كذلك يمكنك الحصول على إطلالة عصرية من خلال تنسيق هذا السروال مع كنزة باللون الأبيض وجاكيت جلد أو قماش قصير.



Advertisements



البناطيل الترتر البراقة بالألوان المعدنية





البناطيل الترتر البراقة بالألوان المعدنية





أيضاً ظهرت السراويل الترتر البراقة بالألوان المعدنية هذا العام، سواء اللون الذهبي أو الفضي، لتحصلي على إطلالة جريئة وغير تقليدية.

يمكنك اعتماد السراويل الترتر البراقة بالألوان المعدنية مع جاكيت باللون الأسود أو مع قميص أبيض وبليزر أسود.







كذلك يمكن تنسيق السراويل الترتر البراقة باللون الذهبي أو الفضي مع كنزة من نفس اللون ولكن بدون الترتر أو التطريزات.

فعلى سبيل المثال، نسقي السروال الترتر البرّاق باللون الفضي مع كنزة رمادي، أو نسقي السراويل الترتر البراقة باللون الذهبي مع كنزة بيج أو نيود.

تابعي المزيد: إطلالات جنيفر لوبيز البراقة تخطف الأنظار