قفاطين وجلاليب ملونة من وحي الفاشينيستا جوري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - لطالما ألهمتنا الفاشينيستا جوري بإطلالات فخمة لموديلات الجلاليب والقفاطين الملونة، مع اللمسة الفخمة والترفة بالتصاميم، وكذلك بتنسيق رائع، الذي يناسب كثير من أذواق الصبايا.

وقد اخترنا لكِ اليوم مجموعة من أجمل القفاطين والجلاليب الملونة من وحي الفاشينيستا جوري لتختاري منها ما يناسبكِ.





الجلابيات الملونة الشيفون من وحي الفاشينيتسا جوري

الجلابيات الملونة الشيفون من وحي الفاشينيتسا جوري





لفتنا هذا الموديل الشبابي للجلباب الشيفون باللون الفوشي، مع تطريزات الورود بالخيوط البيضاء، مناسبة للسيدة الثلاثينية، والصبايا اللاتي يبحثن عن إطلالة ملفتة، وقد نسقت معه الصندل المفتوح باللون الأبيض.

المميز بهذا الموديل أن خامة الشيفون المنسدلة تخفي عيوب الجسم، كما أن تنسيق مع الكعب العالي يمنحكِ إطلالة تزيدكِ طولًا.

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القفطان المطرز بالخرز يبرز جمال الخصر

القفطان المطرز بالخرز يبرز جمال الخصر



أما هذا التصميم للقفطان الملون، فهو أقرب في قصّته للفساتين، مع الكشكشة من ناحية الخصر، والتصميم المنفوش، لإطلالة تخفي عيوب الأرداف، بالإضافة إلى خرز اللؤلؤ العاجي، الذي يمنحكِ لمسة فخمة، نسقت معه حذاء ميتالك بألوان النود مع اللمسة اللامعة، مناسب أكثر لسهرات وحفلات المساء.

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جلاليب برسومات الورود من وحي الفاشينيستا جوري

جلاليب برسومات الورود من وحي الفاشينيستا جوري





أعجبنا الجلباب مع رسومات الورود البارزة عند منطقة الصدر، مناسب أكثر لأجواء الربيع والصيف، اعتمديه بحفلات بسيطة بالمنزل مع الصديقات، أو عشاء وتجمع كبير للعائلة، مناسب أكثر للصبايا طويلات القامة، نسقيه مع حذاء الميول لاسيما بدرجات النود البيج لإطلالة مخملية غير متكلفة.

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القفطان باللون الأخضر الفيروزي مع رسومات الورود

القفطان باللون الأخضر الفيروزي مع رسومات الورود





كذلك هذا التصميم مناسب لأجواء الربيع والصيف، ولكن بحفلات ومناسبات أكثر فخامة، تحديدًا مع تلك الدرجة الرائع للون الأخضر الفيروزي، ورسومات الورود باللون الأبيض، مع حزام الخصر الذي يبرز رشاقتكِ بالطبع، وهو اللمسة الأنيقة التي لا تتخلى عن الفاشينيتسا جوري بغالبية تصاميم موديلات القفاطين والجلاليب.

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