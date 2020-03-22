سلاسل النظارات الضخمة لإطلالة لافتة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - قطعت سلاسل النظارات الضخمة شوطاً طويلاً في عالم الموضة والأكسسوارات. فقد أعاد المصممون تصميمها بسلاسل ذهبية ولآلئ، وغيرها من المواد الجديدة والأكسسوارات، التي تساعد على تعزيز استخدامها. بعد أن كانت سلاسل النظارات الضخمة مجرد طريقة لعدم إضاعة النظارات، أصبحت من أهم الأكسسوارات. بعض السلاسل لعام 2020 عبارة عن أشكال هندسية، وبعضها من الخرز والخشب، وبعضها أتى بطبعات وألوان، واللافت هو عودة موضة السبعينات والثمانينات للسلاسل الضخمة. إن كنتِ من اللواتي يضعن نظارات، وتخافين عليها من الوقوع أو الضياع أو الطحن؟هنا بعض النماذج لسلاسل على الموضة:

موضة النظارات لعام 2020

نظارات موضة 2019 ومستمرة للـ 2020

موضة النظارات لهذا العام تشهد عودة قوية لحقبة الثمانينات، لناحية حجمها الكبير، والتصميم: نظارات معدنية رقيقة وخفيفة الوزن، نظارات رياضية،نظارات دائرية مستديرة،نظارات عين القطة،نظارات بدون إطار، نظارة قراءة صغيرة وضيقة وبيضاوية ومستطيلة، ونظارات أنيقة مسطحة الأعلى. في هذا الموسم إذاً نلاحظ عودة العديد من الاتجاهات الشعبية. من حيث الألوان ، تفسح الألوان الداكنة الطريق لمجموعات الألوان والمطبوعات الجميلة، أو تلك التي تسير في الاتجاه المعاكس عبر ألوان الباستيل الشفافة، بالمقابل حظيت الإطارات السوداء والبنية والواضحة والحمراء بشعبية كبيرة.

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سلاسل النظارات الضخمة ترند في 2020

سلاسل نظارات

يحمل كل عام معه العديد من الموديلات والتصاميم القديمة، لكن بإطار معاصر ومناسب. الاتجاهات تأتي وتذهب، ثم تعود مرة أخرى؛ هذه هي الطريقة التي يعمل بها عالم الأزياء، ونحن كمحررات أزياء وموضة متحمسات عادة لرؤية الأشياء القديمة تعود. ولكن في كثير من الأحيان، يتسلل اتجاه عتيق ونرى عودة من جديد لم يكن من الممكن أن يتنبأ به أي منا. كان هذه هي الحال مع أحذية رياضية قديمة، أو مطبوعات استوائية أو قبعات أميركية. والآن، تشهد سلاسل النظارات الشمسية (التي يعرفها الكثيرون بحبل النظارات الشمسية) قصة شبيهة. سلاسل النظارات الضخمة لحقبتي السبعينات والثمانينات تفرض حضورها بقوّة وبتنوّع كبير لناحية التصاميم والألوان، وبأسعار مقبولة. مع السلاسل الجديدة لن تكون النظارات مجرد أكسسوار لغاية طبية، بل أكسسوار يكمّل إطلالتك.

النظارات الشمسية - السلاسل التي تعلّق على جوانب نظارتك الشمسية خلف رأسك، مثل العقد الخلفي - ستكون كبيرة في ربيع وصيف 2020. والأكسسوارات الصيفية التي يمتلكها تجار التجزئة في العرض تدعم فقط هذا التأكيد. سنرى المتاجر مليئة بالسلاسل التي تهدف إلى تزيين نظاراتك الشمسية (أو حتى نظارتك العادية) لأنه في عصر التكنولوجيا واللايف ستايل الرقمي، كل الأكسسوارات ستحذو حذو طريقة العيش الحديثة، في العالم الجديد.