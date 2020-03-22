أفكار لإطلالات شتوية للمحجبات بأسلوب جاسمين فارس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - مدونات الموضة المحجبات يعتمدن أسلوب متجدد دائمًا في اختيار الأزياء، ليلهمن الصبايا بأفكار عصرية بكل الأوقات، واليوم اخترنا لكِ الفاشينيستا جاسمين فارس، لكي تشاهدين أبرز إطلالتها الشتوية، وتنسيقات مميزة لقطع الأزياء المختلفة، التي تناسب الستايل المحتشم، وإليك التفاصيل...





إطلالة بالفستان الشتوي من جاسمين فارس

إطلالة بالفستان الشتوي من جاسمين فارس



الفستان الشتوي الطويل من التصاميم المميزة التي شاهدناها هذا الموسم، تحديدًا بالنسبة للفتيات المحجبات، فهو سهل التنسيق، فقط مع حزام الخصر وبوت الساق، ولفة الحجاب باللون الذي يناسب الفستان.

وقد اعتمدته جاسمين فارس باللون الرمادي للفستان الأسود الصوف، مع حزام وبوت الساق باللون الأسود، أما الحجاب فقد اختارته باللون النود البيج لتكسر الستايل المحايد قليلًا.

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إطلالة بالتنورة الكلاسيكة الميدي مع بلوزة ستان

إطلالة بالتنورة الكلاسيكة الميدي مع بلوزة ستان





أعجبنا هذا الستايل الكلاسيكي من جاسمين فارس، باختيار التنورة الستان باللون الأسود، مع القصّة الميدي الطويلة، لتنسق معها البلوزة الستان المطبعة برسومات جلد النمر، لإطلالة غاية في الاناقة للمناسبات المسائية البسيطة، أو ما بعد الظهر.

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البنطلون الأسود عالي الخصر مع الكنزة القصيرة

البنطلون الأسود عالي الخصر مع الكنزة القصيرة





في المقابل، ظهرت بستايل مختلف باختيار البنطلون عالي الخصر باللون الأسود، مع كنزة قصيرة، جاءت مناسبة للتصميم الواسع للبنطلون، لغطلالة تجمع بين النمط الكاجوال والكلاسيكي.

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إطلالة باختيار التونيك الطويل مع البنطلون الضيق

إطلالة باختيار التونيك الطويل مع البنطلون الضيق





هذا اللوك مناسب للأوقات العاجلة لإطلالة أنيقة، لن تأخذ من وقتكِ الكثير، بتنسيق بسيط من التونيك الطويل، مع البنطلون الضيق، ولمسة كاجوال للجاكيت الجلد القصير، مع بوت الكاحل.

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