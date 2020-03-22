قفاطين وجلابيات مطبعة موضة ربيع 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - بسطت القفاطين والجلابيات المطبعة سيطرتها على مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 وتنوعت الموديلات والألوان لتحاكي جميع الأذواق ولتناسب جميع الأعمار.

شاهدي مختاراتنا لكِ لتتعرفي إلى آخر صيحات الموضة واتبعي نصائحنا في إختيار الموديل بحسب شكل الجسم.

تابعي المزيد: رسومات تطريز عبايات بالخرز لإطلالة عصرية



قفاطين وجلابيات موضة 2020 للممتلئات

Anna Sui

احتوت مجموعات كبريات الدور العالمية على قفاطين مميزة بنقوشها الناعمة ذات الألوان المريحة للنظر، أغلبها رصدناها لدى آنا سوي Anna Sui و تشالايان Chalayan وأوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta، الجئي إلى هذا النمط في حال كنتِ ممتلئة الجسم وتفادي تمامًا الموديلات ذات الطبعات الكبيرة لأنها ستزيد من مشكلتك.

تابعي المزيد: موديلات أنيقة لعبايات يوم الأم



قفاطين وجلابيات موضة الموسم للنحيفات

Naeem Khan

شهدت مجموعات ربيع 2020 حضور لافت للقفاطين المغلفة بالطبعات الكبيرة كما في الموديلات التي رصدناها لدى نعيم خان Naeem Khan و ريتشارد كوين Richard Quinn، تساهم هذه القطع في منح النحيفات قامة أعرض وأكثر امتلاءًا، كذلك العبايات المخططة بالعرض من توقيع لها نفس التأثير.

تابعي المزيد: أجمل موديلات عبايات مع أكمام واسعة

Advertisements



قفاطين وجلابيات آخر موضة للقصيرات

Oscar de La Renta

استعيني بالقفاطين المطبعة بخطوط عامودية من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta والقفاطين المزينة بطبعات ناعمة بشكل عام اذا كنتِ ترغبين في إطلالة تظهرك بقامة أطول مما أنتِ عليه.

تابعي المزيد: أكثر من طريقة ذكية لتنسيق موديلات عبايات مع سروال



موديلات قفاطين وجلابيات للقوام الكمثري

Badgley Mischka

برزت هذا الموسم صيحة القفاطين المطبعة الواسعة المصممة بأكتاف بارزة كما في الموديل الموقع من ماركة Badgley Mischka، استعيني بهذه الستايلات في حال كان قوامك على شكل الكمثري لتزيدي من عرض الكتفين وتشتتي النظر عن القسم السفلي المكتنز من الجسم.

تابعي المزيد: موديلات عبايات وقفاطين موضة 2020 تخفي البطن البارز





قفاطين وجلابيات لقوام الساعة الرملية

Naeem Khan

حرصت بعض الدور الشهيرة على تقديم فساتين مصممة على طراز القفطان التقليدي مثل الموديل المطبع محدد الخصر من توقيع ماركة نعيم خان Naeem Khan ونرشحه بقوة لصاحبات القوام على شكل الساعة الرملية حيث سيبرز رشاقة خصورهن.

تابعي المزيد: عبايات بألوان مختلفة من مدونات الموضة المحجبات