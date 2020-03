أسرار جمال مكياج النجمة فلورنس بوغ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - تعد النجمة البريطانية فلورنس بوغ Florence Pugh، من أجمل نجمات هوليوود، وهي دائماً ما تلفت الانتباه بأساليب المكياج التي تعتمدها والتي تبرز ملامح وجهها الساحرة.



وفي هذا المقال، نرصد أبرز أسرار جمال فلورنس بوغ Florence Pugh، ومستحضرات المكياج التي تساعدها في الحصول على مكياج طبيعي ناعم وبشرة مخملية وشفاه جذابة.



بشرة مخملية

النجمة البريطانية فلورنس بوغ



تتمتع النجمة فلورنس بوغ Florence Pugh بأحد الوجوه الأكثر جمالاً بين النجمات، فبشرتها مخملية مشرقة وعيناها واسعتان وشفاهها ساحرة. فهي تحرص على الاعتناء ببشرتها يومياً من خلال استخدام Omorovicza Oxygen Booster، وهو سيروم خفيف مصنوع من المعادن الطبيعية التي تغذي البشرة وتمدها بالمغذيات الضرورية. كذلك، تستخدم النجمة Suqqu Nude Wear Liquid SPF 15، وهو فاونديشن وكونسيلر في الوقت نفسه، يتميز بتركيبته السائلة التي تعمل على إخفاء عيوب وشوائب البشرة مع الحفاظ على مظهر طبيعي، إضافة الى مصحح العيوب أو الكونسيلر IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Concealer، فهو يوفر تغطية مثالية للشوائب في محيط العين، إضافة الى الباودر Jurlique Silk Finishing Powder، والهايلايتر من توم فورد Tom Ford Shade & Illuminate In Scintillate، الذي يضيء وجهها ويمنحها إشراقة طبيعية.

عيون واسعة

النجمة البريطانية فلورنس بوغ



تتمتع النجمة فلورنس بوغ Florence Pugh بعيون واسعة، تعمل على إبرازها من خلال اعتماد أساليب مكياج عيون ناعمة ترتكز على الألوان الهادئة والناعمة، مع تحديدها بالأيلاينر الأسود بأسلوب جذاب وأنيق. حيث تستخدم فيه أيلاينر Clé de Peau Intensifying Liquid Eyeliner، الذي يحتوي على رأسين يساعدان في الحصول على رسمة عين متقنة تدوم طويلاً، الى جانب ماسكرا من مايبيلين Maybelline Full 'N Soft Mascara، التي تعمل على تكثيف وتطويل الرموش وجعلها ثابتة لساعات طويلة. هذا وتتميز فلورنس بوغ بحاجبين عريضين تبرزها من خلال استخدام Glossier Brow Flick وقلم تحديد الحواجب من ديور Dior Diorshow Brow Styler، وهما منتجان يمنحانها مظهر حواجب طبيعياً وثابتاً.

شفاه ممتلئة جذابة

النجمة البريطانية فلورنس بوغ



يعد أحمر الشفاه Suqqu Moisture Rich Lipstick من مستحضرات المكياج المفضلة لدى النجمة فلورنس Florence Pugh، فهو يتميز بتركيبته المرطبة للشفاه، كما يتوافر بألوان متعددة جذابة، إلا أن النجمة تفضل الخوخي الذي يتناغم مع بشرتها ويمنحها شفاهاً مكتملة. إضافة الى ذلك، تستخدم النجمة قلم تحديد الشفاه Surratt Moderniste Lip Pencil، الذي يبرز محيط الشفاه ويعمل على تحديد الشفتين ليجعل مظهرهما متكاملاً وثابتاً لساعات طويلة.

