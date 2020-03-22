كيف أزيل التان من جسمي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - يحصل أن نندم على خطوة جمالية أقدمنا عليها ونودّ العودة عنها، إحدى هذه الخطوات هو تطبيق التان على الجسم إمّا عبر التعرض لأشعة الشمس أو السولاريوم أو مستحضرات التان المزيّف.

فإذا كنتِ قد تعرضتِ للاسمرار وتودّين التخلص منه، نقدّم لكِ فيما يلي بعض الطرق للتخلص من تان الجسم بالإضافة إلى خلطات طبيعية تساعدكِ بإزالة الاسمرار بوتيرة أسرع.

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طرق للتخلص من تان الجسم

التخلص من تان الجسم

الاكثار من الاستحمام:إذا أردتِ التخلص من التان على جسمكِ عليكِ أن تستحمّي مرتين على الأقل يوميًا بماء ساخنة جداً، واجعلي المياه تسقط يكثافة وبضغط عالٍ على جسمكِ ما يعمل على تحطيم اسمرار البشرة يوماً بعد يوم. قفازات التقشير: للتخلص من التان استخدمي قفازات التقشير أثناء الإستحمام، ودلّكي جسمكِ بحركات دائرية لطيفة، لنتائج أكثر فعالية. ممارسة السباحة: ستساعدكِ السباحة حتماً في التخلص من التان، إذ إن مياه الكلور تعمل على تحطيم اسمرار البشرة يوماً بعد يوم. منتج تقشير Body Polish: استخدمي مقشر Body Polish بدلاً من مقشر الجسم العادي، إذ تحتوي تركيبته على الزبدة ما يجعله ألطف على البشرة من المقشرات، يمكنكِ مزجه مع بعض الزيوت ما يعمل على تفكيك مادة DHA، وهي تركيبة يحتويها التان والتي تحافظ عادة على اللّون. منتجات طبية خاصة: للتخلص من تان الجسم كلّ ما عليكِ فعله هو رش هذه المنتجات على بشرتكِ، تركها لمدة 5 دقائق ثم مسح الجلد بقطعة قماش مبللة. استخدام الزيوت الخاصة: للتخلص من تان الجسم انقعي جسمكِ بمياه دافئة مضيفة إليها زيوت خاصة بالجسم، الأمر الذي يساعد في تفكيك التان وذلك قبل أن تقشري جسمكِ خلال الفرك. الخلطات الطبيعية: تطبيق خلطات طبيعية للتخلص من تان الجسم، يمكنكِ استخدام الوصفات المنزلية التي سنقدمها لكِ في ما يلي كمقشر يزيل لون الإسمرار الذي يزعجكِ. طبعاً، عليكِ أن تكرّري الخلطة مرّات عدة، حتى تحصلي على نتيجة مضمونة.

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خلطات طبيعية للتخلص من التان



خلطة عصير اللّيمون والعسل

خلطات طبيعية للتخلص من تان الجسم

المكونات:

عصير ثلاث حبّات ليمون

ملعقتان من العسل



الطريقة:

قومي بمزج المكونات وافركيه على بشرتك واتركيها بضعة دقائق، ثم قومى بغسلها بالماء كرّري هذه العملية مرتين يوميًا.

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خلطة اللّبن والفراولة

خلطات طبيعية للتخلص من تان الجسم



المكونات:

5 ثمرات فراولة

ملعقتان كبيرتان من اللبن



الطريقة:

في الخلاط الكهربائي اخفقي ثمرات الفراولة مع اللبن حتى تحصلي على قوام متجانس، بعدها قومي بوضع الخليط على المناطق المصبوغة بشكل شديد، واتركيه لمدة 30 دقيقة، وأخيرًا اغسلي الماسك بالماء البارد وعليكِ تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

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خلطة الطماطم والزبادي

خلطات طبيعية للتخلص من تان الجسم



المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم



الطريقة:

اخلطي المكونات السابقة معًا حتى تحصلى على قوام متجانس، ثم ضعى الخليط على وجهك وجسمكِ واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله، ويفضل تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

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