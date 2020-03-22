كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - جدول المحتوى

طريقة تشقير الحواجب بالليزر

كم مدة تشقير الحواجب بالليزر؟

تشقير الحواجب بالليزر قبل وبعد

نصائح قبل تشقير الحواجب بالليزر

أضرار تشقير الحواجب بالليزر

تشقير الحواجب بالليزر للحامل

أعراض التسمم جراء تشقير الحواجب بالليزر

طرق طبيعية لتشقير الحواجب

قبل تشقير الحواجب بالليزر، كان يتم اعتماد المكياج العادي لتغيير لون الحواجب مؤقتاً. تتمثل ميزة تشقير الحواجب بالليزر أنّها غير مكلّفة، وتوفّر خيارات واسعة لتلوين الشعر، كما أنّها أكثر أماناً من غيرها، طالما تم اعتماد مواد عالية الجودة. التقنية المتبعة مسبقاً كانت تعتمد على صبغة شعر الحواجب المشابهة لتلك المستخدمة في الشعر. من ناحية أخرى، بعض النساء يعانين من اختلاف لون حواجبهن عن لون شعرهن، أو أن حواجبهن كثيفة للغاية، مما يسبب في إطفاء جاذبية العينين والوجه، لذلك ظهرت طرق كثيرة لتقصير الصباغة وتقليل شدة الحواجب، والأحدث هو تشقير الحواجب بالليزر.

طريقة تشقير الحواجب بالليزر



طريقة تشقير الحواجب بالليزر تشبه تبييض الشعر بالليزر؛ عبر إزالة حواجب الشعر باستخدام الليزر، لكن الفرق الأساسي بين العمليتين هو أن تشقير الشعر بالليزر لا يزيل الشعر بالكامل بالفعل، ولكنه يقلّل الكثافة فقط ويجعله رقيقاً، بدلاً من إزالة بصيلات الشعر التي تتم بالكامل في عملية الإزالة، وهذه العملية الأخيرة أكثر ملاءمة لصاحبات الحواجب الكثيفة أو الحواجب العريضة، ويسعين للحصول على حواجب رقيقة. جلسات تشقير الحواجب أو تبييضها ليست عمليات جراحية، ليست هناك حاجة للتخدير الجزئي أو الكلي أثناء عمليات تبييض الحاجب بالليزر. ليست هناك حاجة لطبيب مرخّص. يمكن أن يؤديها فني أو ممرضة مدربة على استخدام معدات الليزر. طريقة تشقير الحواجب بالليزر تتم على الشكل التالي:

يقوم خبير التجميل أولاً بفحص شعر الحاجبين، من حيث الكثافة والشكل واللون؛ لتحديد الطريقة الأنسب للتعامل معها.

يتم تعريض الشعر لنبضة ليزر ذات طول موجي معين، حسب اللون والكثافة والنتيجة المرغوبة.

بعد عدة أيام، يتم إعداد جلسات تكميلية، إذا لم يتم الحصول على النتيجة المرجوة بعد الجلسة الأولى.

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كم مدة تشقير الحواجب بالليزر؟

جلسة حتى خمس جلسات لتشقير الحواجب



يستغرق الأمر ما بين جلسة وحتى خمس جلسات؛ لإزالة الوشم بالليزر مثلاً، أو لإزالة وشم الحواجب بالكامل، اعتماداً على نوع الحبر وبشرتك، والتقنية المستخدمة من قبل خبير الوشم. في هذه الحالة، من الضروري الإشارة إلى أنّ الليزر لا يزيل الحبر بالكامل، بل هي عادة عملية بطيئة. أثناء الجلسات، سيوجه المتخصص الليزر إلى صبغة الوشم الخاصة بك، والتي تقسم الحبر إلى جزيئات أصغر، يتخلص منها جهاز المناعة في الجسم بمرور الوقت. بعد العلاج بالليزر، يتأكسد الأبيض، ويمكن أن يتحول إلى لون رمادي، يغمق مظهر صبغة الوشم.للحصول على أفضل النتائج، من الضروري اعتماد وقاية من الشمس، واتباع توصيات الطبيب.

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تشقير الحواجب بالليزر قبل وبعد

من الضروري الوقاية بعد الليزر



من الضروري الإشارة أنّ تشقير شعر الحواجب بالليزر، قد يسبّب احمرار الجلد حول الحواجب، ولكن هذا سيختفي مع مرور الوقت. سيكون من المهم الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة بعد علاج إزالة الشعر بالليزر؛ لتجنب المعاناة من حروق الشمس. ما لا تدركه الكثير من النساء هو أن التبييض يمكن أن يجعل شعر الحاجب هشاً ويسقط. لذلك عندما ينمو شعر الحاجب؛ لن ينمو في الغالب كما كان في بعض الحالات، بل قد لا ينمو مرة أخرى على الإطلاق. من فوائد تشقير الحواجب بالليزر:

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أنها تقنية قصيرة وبسيطة.

أنها غير جراحية وغير غازية.

تُخفي الشعر غير المرغوب فيه.

أنها لا تفعل أي شيء لنمو الشعر.

لا تسبب أي ألم أو إزعاج.

إيصال نتائج مضمونة في وقت قصير.

علاج آمن يعمل لمعظم الناس.

توفر نتائج طويلة الأمد وطبيعية.

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نصائح قبل تشقير الحواجب بالليزر

قبل أن تبيضي الحواجب بالليزر، نرجو الأخذ بهذه النصائح:

استشيري طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من أن بشرتك ليست عرضة للحساسية أو التهيّج.

إختبري حاجبيك من خلال مكياج مؤقت كي تري كيف سيبدو وجهك بعد تبييض حواجبك، تذكري أن تأثير تبييض الليزر سيستمر لبضعة أشهر على الأقل.

إذا كانت حواجبك سميكة أو واسعة جدًا، فلن يساعد تبييض الليزر في جعلها تبدو أرق أو أفتح. فكري في خيارات أخرى مثل إزالة الشعر بالليزر للحواجب الرفيعة والمرسومة جيدًا.

إختاري مركز تجميل حسن السمعة وتأكدي من الليزر المستخدمة. ليست كل الأجهزة فعالة ولا تعطي جميعها نفس النتائج.

في حال حدوث رد فعل تحسسي بعد الجلسة الأولى، أوقفي الجلسات الأخرى على الفور وقومي بزيارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على المساعدة.

قد يحدث ألم خفيف أو وخز خفيف بعد جلسات التبييض بالليزر. يمكن استخدام مسكن للألم.

قد تتأخر النتيجة لعدة أيام. إذا كنتِ تستخدمين ليزرًا يتطلب حلاقة، فستستغرق فترة الانتظار بضعة أشهر، يمكنك خلالها استخدام الحواجب الاصطناعية.

ارتدي النظارات لحماية عينيك من أشعة الليزر؛ هذه النظارات مهمة جدًا لمنع تلف العين بالليزر، خاصة وأن الأشعة ستكون قريبة جدًا من العين عند العمل على الحاجب

أضرار تشقير الحواجب بالليزر

الليزر خطر عند سوء استخدامه



إن الذهاب إلى عيادة ليزر رخيصة الثمن قد يعرضك للخطر، كأنك تضعين نفسك في أيدي فني غير مؤهل؛ يقوم بتشغيل آلة ذات نوعية رديئة. فالليزر يُعد خطراً محتملاً عند استخدامه بشكل غير صحيح، ويزداد هذا الخطر حول المناطق الحساسة مثل العينين. ناهيك عن ذلك، فإنّ عدم إتقان تقنية تشقير الحواجب بالليزر؛ سوف تتركك مع حواجب ذات شكل بشع دائم. هذا، وتعتبر عمليات التشقير بالليزر آمنة جداً، بعد تطور الأجهزة المستخدمة على مر السنين، وبعضها أكثر أماناً من التصبغ الذي قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، خاصة في حالة الاستخدام المتكرر لفترات طويلة، ولكن التبييض بالليزر لا يخلو من بعض المخاطر، وإليكِ بعض عيوب التبييض بالليزر المحتملة:

بعض أنواع البشرة حساسة للإشعاع الليزري، لذلك قد تكون هناك حساسية على شكل تورم أو احمرار أو حكة في المنطقة، لكن هذه الحساسية سرعان ما تختفي تماماً بعد عدة أيام.

في حالات نادرة، قد لا يستجيب كل الشعر الموجود في الحواجب للتبييض، أو قد ينمو الشعر لاحقاً بلون الشعر الطبيعي، والنتيجة النهائية هي بعض الشعر الداكن في وسط الشعر الأشقر.

التشقير أو التبييض بالليزر، هو تغيير دائم في لون الشعر، على عكس مستحضرات التجميل التي يمكن إزالتها مؤقتاً في حالة عدم الرضا عن النتيجة النهائية، وكذلك أصباغ الشعر التي تتلاشى بعد عدة أيام على الأكثر، لذلك لا يوجد شيء يمكن القيام به في حالة عدم الرضا عن لون الحواجب بعد التبييض بالليزر.

أضرار تشقير الحواجب بالليزر للحامل

يفضل عدم التعرض للليزر عند الحمل



كشفت بعض الأبحاث الحديثة أنّ تشقير الحواجب بالليزر آمن، ولا يُعرف أنه يسبب أي ضرر محتمل للحياة الصغيرة التي تنمو داخل أحشاء المرأة الحامل. لكن، كي تكوني في الجانب الآمن، من الأفضل دائماً تجنب أي نوع من المواد الكيميائية أثناء الحمل. أي شيء تفعلينه في هذه المرحلة يمكن أن يؤثر على طفلك. لذلك، من الأفضل دائماً توخي الحذر، واستشارة طبيبك، أو تأجيل التقنية لبعد الولادة. من الضروري مراعاة التالي:

التبييض مادة كيميائية. إذا كنتِ تفكرين في استخدام هذا في الثلث الثاني من الحمل، فاحصلي على موافقة طبيبك.

اغسلي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام المفتوحة قليلاً. بهذه الطريقة يمكنك التأكد من أن الكثير من المواد الكيميائية لا تخترق جلدك.

من الأفضل تعيين شخص مهني لتطبيق التبييض على بشرتك.

تأكدي من استخدام مواد التبييض ذات العلامات التجارية فقط بدلاً من المتغيرات الرخيصة.

الجلوس في مساحة مفتوحة مع التهوية الكافية. سيضمن ذلك عدم تراكم الكثير من الأبخرة أو المواد الكيميائية.

عدم تطبيق أي مبيّض إذا كان هناك طفح جلدي على جلدِك. اتبعي هذا بدقة.

أعراض التسمم جراء تشقير الحواجب بالليزر



إذا كنتِ تستخدمين كريمات التبييض لإزالة شعر الوجه أثناء الحمل، فيجب أن تكوني على دراية بأعراض تسمم المبيّض:

مشاكل في التنفس، بما في ذلك الصفير والسعال، وهي من أعراض تسمم التبييض.

ضيق في الصدر.

ضيق في التنفس.

طفح جلدي أو متاعب في العين.

قيء وغثيان.

عليكِ طلب المساعدة الطبية العاجلة عندما تواجهين أياً من هذه الأعراض. يوصي الأطباء بتناول الكثير من الماء والجلوس بشكل صحيح. إذا كنتِ ترتدين العدسات اللاصقة، قومي بإزالتها فوراً، حتى لا تبقى أي مواد كيميائية محاصرة هناك.

طرق طبيعية لتشقير الحواجب

ننصح بالطرق الطبيعية عند الحمل



نظراً لعدم وجود أي آثار جانبية، فإنّ اتباع طرق التبييض الطبيعية يكون أفضل خاصة عند الحمل.