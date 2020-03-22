زيت الارغان يتفوّق على باقي الزيوت لهذه الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - جدول المحتوى

مكوّنات زيت الأرغان

فوائد زيت الأرغان للشعر

ماسك الأرغان للشعر

سيروم الأرغان للشعر

زيت الأرغان للشعر: تجارب

فوائد زيت الأرغان للبشرة

زيت الأرغان للتجاعيد

زيت الأرغان للرموش

فوائد زيت أرغان للجسم

طريقة استخدام زيت الأرغان

الفرق بين زيت الأرغان الأصلي والتقليد

لطالما كان زيت الأرغان النباتي المستخرج من حبات ثمار شجرة الأرغان، عنصرًا رئيسيًّا في الطهو في المغرب- ليس فقط بسبب نكهته اللطيفة المذهلة، ولكن أيضًا لفوائده الصحيّة الكبيرة. على الرغم من أنّه يُستخرج في المغرب، فإنّ زيت الأرغان انتشر الآن في جميع أنحاء العالم، ويُستخدم في الطهو وفي تحضير مستحضرات التجميل والطب. في هذا المقال سنتناول أهمية وفوائد زيت الأرغان، مكوّناته، وطريقة استخدامه.

مكوّنات زيت الأرغان

زيت الارغان مصدر جيد للمغذيات الأساسية

يحتوي زيت الأرغان على العناصر الغذائية الأساسية، ويتكّون بشكل أساسي من الأحماض الدهنية، ومجموعة متنوعة من المركبات الفينولية (مركبات عضوية). حوالى 29-36 ٪ من محتوى الأحماض الدهنية لزيت أرغان، يأتي من حمض اللينوليك، أو أوميغا 6، ما يجعله مصدرًا جيدًّا لهذه المغذيات الأساسية. يشكّل حمض الأوليك (المهم لصحّة القلب)43-49 ٪ من تركيبة الأحماض الدهنية. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ زيت الأرغان مصدر غنيّ بفيتامين E، وهو ضروري للبشرة والشعر والعينين. يحتوي هذا الفيتامين أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة قوية.

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فوائد زيت الأرغان للشعر

زيت الأرغان هو سر من أسرار الجمال القديمة، وهو يساعد على ترطيب وتنعيم شعركِ. بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، تساعد فوائد زيت الأرغان بشكل طبيعي على زيادة مرونة الشعر ورطوبته، واستعادة لمعانه باستمرار، إذ إنّ هذا الزيت يوفّر طبقة دهنية لشعركِ وفروة رأسكِ. كما أنّه يحسّن صحة فروة الرأس، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومصدّرة للأكسدة، والتي تُعتبر جيدة للبشرة. يمكن أن يساعد ذلك في منع أو تحسين الأمراض الجلدية ، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤثر على فروة الرأس، والتي يمكن أن تسبّب تساقط الشعر، مثل الصدفية والتهاب الجلد الدهني. وقد أشار بعض البحوث العلمية إلى الخصائص المضادة للفطريات في زيت الأرغان، والتي تساعد في علاج قشرة الرأس، بخاصة وأنّ قشرة الرأس قد تحدث بسبب الفطريات التي تشبه الخميرة على فروة الرأس.

هذا الزيت يمنع تلف الشعر من الصبغة والغسيل أيضًا، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية، والتي ينتج عنها تأثير وقائي. وتشير أبحاث موثوقة إلى أنّ الزيوت الأخرى الغنية بحمض اللينوليك وحمض الأوليك، وحمض النخيل، تضيف طبقة واقية إلى الشعر، ما يحسّن قوة التمشيط ويحمي الشعر من التكسّر أثناء التصفيف. كما تبيّن أنّ العلاج بالزيوت يقلّل من تكوّن الأطراف المنقسمة، وتساهم بشعر أكثر كثافةً وصحة. بالنسبة لتساقط الشعر، لا يوجد بحث حول أهمية زيت الأرغان في ذلك ، لكنّ فوائده المثبّتة لصحة الشعر وفروة الرأس قد تمنع ذلك.

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ماسك الأرغان للشعر



إعداد ماسك الأرغان للشعر أمر سهل جدًّا. يمكنكِ استخدامه بمفرده أو دمجه مع مكوّنات مغذية أخرى، مثل زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

إليكِ الطريقة:

باستخدام يديكِ ، دلّكي 8 إلى 10 قطرات من زيت الأرغان في شعركِ وفروة رأسِك. اُضبطي الكمية بحسب الحاجة بناءً على طول شعرِك.

استمري في تدليك شعركِ وفروة رأسكِ لمدة 10 دقائق، مع ضمان تغطية شعركِ من الجذور إلى الأطراف. لفّي شعركِ في منشفة أو لفي الشعر واتركيه طوال الليل. اِغسلي شعركِ في الصباح.

سيروم الأرغان للشعر



سيروم الأرغان يعزّز لون الشعر، ويسهّل الشعر المجعّد، ويضيف لمعانًا خفيًّا. للحصول على لمعان خالٍ من أطراف متقصّفة. بوجود زيت الجوجوبا، وزيت الأفوكادو وفيتامينE، يزيد السيروم لمعان الشعر. يمكن استخدامه كأداة لفصل الشعر، وبلسم ، وواقٍ للحرارة لجميع أنواع الشعر، فهو يخترق عمق الشعرة ويضيف الرطوبة والحماية من تساقط الشعر، وأضرار أشعة الشمس. لا توجد أصباغ في هذا الزيت الشفاف، ولا يحتوي على كحول بل على زيوت معدنية. ضعيه على الشعر الجاف أو الشعر ذي الرطوبة الخفيفة.

زيت الأرغان للشعر: تجارب

زيت الارغان مفيد جداً للشعر



لمعرفة فوائد هذا الزيت، عدنا لكثيرات استخدمن السيروم على شعرهنّ، وهذه كانت الإفادة: اعتدت على استخدام زيت الأرغان على شعري وهو ناعم ورقيق للغاية. هذا السيروم يعمل بشكل أفضل من أيّ زيوت أخرى. فهو يترك شعري ناعمًا ولكن مع حجم كثيف.

أستخدم هذا المنتج منذ بضعة أشهر وأحب النتيجة التي أراها.

استخدت هذا المنتج لسنوات حتى الآن. لقد حلّ مكان المنتجات الأخرى بعد الشامبو، كالبلسم وغيره.

رائحته طبيعية، وأنصح كل سيدة بوضع كمية صغيرة على أطراف شعرها للمعان صحّي.

فوائد زيت الأرغان للبشرة

يُستخدم زيت الأرغان لتحسين صحة البشرة والشعر والأظافر، وهو يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة والفيتامينات المختلفة، التي تشكل تركيبة قوية لتعزيز صحة البشرة. وأهم فوائده:

يحمي من أضرار أشعة الشمس:

استخدمت النساء المغربيات زيت الأرغان منذ فترة طويلة لحماية بشرتهنّ من أضرار أشعة الشمس، بناءً على دراسة صدرت عام 2013.

وجدت هذه الدراسة أنّ نشاط مضادات الأكسدة في زيت الأرغان، ساعد في حماية البشرة من الأضرار التي تسبّبها الشمس، كالحروق. ومن المتوقع أن يساعد زيت الأرغان على الوقاية من تطوّر سرطان الجلد. يمكنكِ تناول مكمّلات زيت الأرغان عن طريق الفم، أو تطبيق الزيت موضعيًّا على بشرتكِ للحصول على هذه الفوائد.

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يرطّب البشرة

يمكن استخدام زيت الأرغان كمرطّب. لهذا السبب غالبًا ما يوجد في المستحضرات والصابون وبلسم الشعر. يمكن تطبيقه موضعيًّا أو بلعه عن طريق الفم مع المكملات الغذائية اليومية، للحصول على تأثير الترطيب. يعود ذلك إلى حد كبير إلى وفرة فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الدهون، حيث يساعد في تحسين احتباس الماء في الجلد.

يعالج عددًا من الأمراض الجلدية

يتميّز زيت الأرغان بقدرته العلاجية، بما في ذلك الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. كلاهما يساعد في تقليل الأعراض لعدد من الأمراض الجلدية الالتهابية المختلفة، مثل الصدفية والوردية. للحصول على أفضل النتائج، ضعي زيت الأرغان النقي مباشرةً على بقع الجلد المصابة بالصدفية.

يعالج حب الشباب

حب الشباب الهرموني غالبًا ما يكون نتيجة الزهم الزائد الذي تسببه الهرمونات. يحتوي زيت الأرغان على آثار مضادة للغدد الدهنية ، والتي يمكن أن تنظم بشكل فاعل، كميات الزهم على الجلد. هذا يمكن أن يساعد في علاج أنواع عدة مختلفة من حب الشباب. ضعي زيت الأرغان - أو كريمات الوجه التي تحتوي على زيت الأرغان - مباشرة على بشرتكِ على الأقل مرتين في اليوم. ستلاحظين النتائج بعد أربعة أسابيع.



زيت الأرغان للتجاعيد

زيت الارغان يكافح التجاعيد



أحد الاستخدامات التقليدية لزيت الأرغان، هو علاج التهابات الجلد، إذ يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم والفطريات. هذا يعطيها القدرة على المساعدة في الوقاية من كل من الالتهابات الجلدية البكتيرية والفطرية. بالإضافة إلى ذلك، يعالج زيت الأرغان التجاعيد. وقد أثبتت التجارب ذلك منذ فترة طويلة، على الرغم من أنه لم يكن مدعومًا إلا من خلال أدلة سردية سابقًا، إلا أنّ دراسة حديثة عن سيدات بعد انقطاع الطمث، استطاعت أن تدعم هذا. وجد الباحثون أنّ مزيجًا من زيت الأرغان الفموي والتجميلي، أدّى إلى زيادة كبيرة في مرونة الجلد. وهذا يوفرعلاجًا فعالًا لمكافحة الشيخوخة.

يمكنكِ الحصول على هذه الفوائد عن طريق وضع زيت الأرغان مباشرة على الجلد ، أو تناول المكمّلات الغذائية عن طريق الفم بانتظام، أو كليهما.

زيت الأرغان للرموش



زيت الأرغان غني بشكل طبيعي بفيتامين Aوالأحماض الدهنية، لذا فهو يعمل كمرطّب قوي للرموش. جميع الفيتامينات الأساسية اللازمة لنمو الشعر، موجودة في زيت الأرغان، واستخدامه يوميًّا على رموشكِ يمكن أن يعزّز نمو شعر الرموش. يمكنكِ استخدام أصابعكِ لوضع الزيت على الرموش، ولكن إذا وجدتِ أنّه من الصعب بعض الشيء ، يمكنكِ صبّ الزيت في حاوية ماسكرا قديمة، وتنظيف الفرشاة جيدًا قبل تطبيقها. استخدميه لتغليف رموشكِ بالكامل واتركيه على عينيكِ طوال الليل. ضعي الزيت يوميًّا وستلاحظين اختلافًا في رموشكِ. تأكدي من أنكِ لا تضعين الكثير من الزيت في رموشكِ لأنّ الزيت قد يلدغ عينيكِ. من الجدير ذكره أنّ معظم الأشخاص الذين استخدموا زيت الأرغان بشكل ثابت على الرموش، قد رأوا نتائج ملموسة خلال أربعة أسابيع. كل هذا يتوقف على كيفية استخدام الزيت، وبطبيعة الحال مدى سرعة نمو شعركِ. في كلتا الحالتين ، سوف تحتاجين إلى الكثير من الصبر لرؤية رموشكِ تنمو.

فوائد زيت أرغان للجسم

يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

يعزّز صحة القلب.

يحتوي على فوائد لمرض السكري

يقلّل من علامات شيخوخة الجلد

يعالج بعض

يساعد في تضميد الجروح

يعالج بعض الأمراض الجلدية

يعالج بعيعالج حب الشباب

يرطّب البشرة

طريقة استخدام زيت الأرغان



اِغسلي شعركِ، وافركي 2 إلى 5 قطرات من الزيت في يديكِ لتسخينه. لتطبيق زيت الأرغان، ضعي الزيت بيديكِ على شعركِ وهو رطب.

قومي بتدليك الزيت في فروة رأسكِ للقضاء على البشرة الجافة، ضعي زيت الأرغان مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحفاظ على شعركِ ناعمًا.

أمّا على البشرة، فضعي كمية صغيرة من زيت الأرغان (قطرة أو قطرتين) على وجهكِ مع تدليك بلطف. دعي الزيت الفاتح يتغلغل بعمق في جلدكِ ثم اتركيه حتى يجف. تذكّري أنّ هناك شوطًا طويلًا عند استخدام زيت أرغان النقي 100٪ ، لذا فأنتِ تحتاجين فقط إلى نقطة أو نقطتين لكامل وجهكِ.

الفرق بين زيت أرغان الأصلي والتقليد

زيت الارغان



كي تستطيعي معرفة الأصلي من التقليد، عليكِ الإنتباه للأمور التالية:

بلد الإنتاج:

يتم إنتاج زيت الأرغان فقط في المغرب وبكميات صغيرة مقارنة بالزيوت الأخرى. يدّعي العديد من البائعين وبخاصة من دول أخرى، تقديم زيت الأرغان بأسعار تنافسية للغاية. هؤلاء ليسوا بائعي زيت الأرغان الأصليين. يجب أن تكون تكلفة زيت الأرغان خارج المغرب مضاعفة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ورسوم أخرى.

الرائحة:

زيت أرغان له رائحة تشبه رائحة الجوز. من الواضح أنّه يجب تجنب زيت الأرغان ذي الرائحة القوية أو الرائحة الزهيدة، لأنه غير أصلي.

اللون:

يجب أن يكون زيت الأرغان التجميلي ناعمًا وحريريًّا ، ذهبيًّا إلى أصفر، ويتم امتصاصه بسرعة في بشرتكِ.

الرواسب:

يجب أن يكون لزيت أرغان المنتج الأصلي، رواسب صغيرة في قاع الحاويات أو الزجاجات.